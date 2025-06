PinkPantheress divulga datas de turnê na América do Norte Turnê leva ao palco faixas do projeto “Fancy That” TMJ Brazil|Do R7 17/06/2025 - 10h57 (Atualizado em 17/06/2025 - 10h57 ) twitter

Na tarde da última segunda-feira (17), a cantora, compositora e produtora PinkPantheress anunciou sua nova turnê, “An Evening With… PinkPantheress”. As datas divulgadas contemplam a América do Norte, com sete shows nos Estados Unidos e dois no Canadá. A estreia está marcada para o dia 24 de outubro, no Kings Theatre, no Brooklyn (Nova York), e o encerramento acontece no Fox Theater, em Oakland (Califórnia).

Confira as datas:

24 de outubro — Brooklyn, NY — Kings Theatre

25 de outubro — Brooklyn, NY — Kings Theatre

27 de outubro — Toronto, ON — Massey Hall

29 de outubro — Toronto, ON — Massey Hall

1º de novembro — Chicago, IL — Byline Bank Aragon Ballroom

5 de novembro — Los Angeles, CA — The Wiltern

6 de novembro — Los Angeles, CA — The Wiltern

12 de novembro — San Francisco, CA — The Masonic

13 de novembro — Oakland, CA — Fox Theater

Em entrevista ao portal britânico Capital Buzz, PinkPantheress comentou sobre seus desafios com a performance ao vivo e como lida com o palco:

“Eu não faço música para me apresentar, acho que é isso, e está tudo bem. As pessoas provavelmente estão acostumadas — e até esperam — que um cantor saiba se apresentar bem. E não culpo ninguém por pensar assim. Eu não sou a melhor artista de palco. De novo, é uma daquelas coisas em que penso: ‘Vou melhorar’. (…) Não importa quanto você ensaie. E, como alguém que tem um medo terrível de palco… acho que uma das coisas que escuto é: ‘As apresentações dela são um obstáculo na carreira’. E, de certa forma, existe um nível de verdade nisso se você quiser se tornar uma grande diva do pop.”

Apesar das inseguranças, PinkPantheress acumula experiências relevantes no palco. Ela foi ato de abertura da Guts World Tour, de Olivia Rodrigo, e fez uma participação surpresa na Love and Power Tour, de Halsey. A nova turnê marca seu retorno aos palcos após as apresentações do álbum Heaven Knows.

Seu projeto mais recente, Fancy That, foi lançado em 9 de maio de 2025, consolidando-se como seu terceiro disco, ao lado de To Hell With It (2021) e Heaven Knows (2023). No dia do lançamento, a artista celebrou com uma publicação cheia de gratidão no Instagram:

“Vocês têm apoiado tanto minha jornada musical desde que eu tinha 19 anos, que nem parece real AINDA estar fazendo isso aos 23. E SIM, as músicas que vocês têm pedido estão lá, na maioria (eu espero)! QUERO VER VOCÊÊÊS!”

Atualmente, PinkPantheress promove o single “Illegal”, faixa de trabalho do novo álbum. O videoclipe já acumula mais de 2 milhões de visualizações no YouTube.