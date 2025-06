PinkPantheress rejeita rótulo de hyperpop e exalta suas raízes musicais Em conversa com Jack Shane, artista britânica reflete sobre identidade musical e divide vivências pessoais marcadas pelo perfeccionismo... TMJ Brazil|Do R7 26/06/2025 - 11h17 (Atualizado em 26/06/2025 - 11h17 ) twitter

Na última quarta-feira (25), a cantora britânica PinkPantheress concedeu uma entrevista ao podcast “Therapuss”, apresentado por Jake Shane. Na conversa, a intérprete do hit “Boy’s a Liar” falou sobre sua proposta artística, influências, inspirações criativas e os desafios que enfrenta tanto no processo criativo quanto no cotidiano.

Logo no início, PinkPantheress abordou a forma como sua música é frequentemente rotulada, especialmente fora do Reino Unido. A artista, que é apaixonada pela produção drum and bass, gênero popularizado por músicos britânicos e explorado por nomes como Aphex Twin e Björk, comentou sobre o equívoco comum de rotularem seu som como hyperpop:

“Muitas pessoas descrevem minha música como hyperpop, mas o gênero se chama drum and bass… ou jungle… É assim que os americanos chamam de hyperpop, porque é muito acelerado. Não é isso. Mas quem faz as regras? Ninguém faz as regras.”

A artista reforçou que grande parte de suas influências vêm do Reino Unido. Em entrevistas anteriores, ela já havia expressado sua admiração pela cantora britânica Lily Allen, como fez à Rolling Stone UK em 2023. Além dela, também citou Kelela, Imogen Heap e Kate Nash como inspirações. Embora nem todas sejam britânicas, PinkPantheress destacou seu apego a tudo que a conecta com suas raízes:

‌



“Muitas das minhas decisões pessoais vêm de gostos assim, e meus gostos são obviamente influenciados pelo que cresci ouvindo e de onde eu sou — eu sou do Reino Unido.”

Na parte mais íntima da entrevista, PinkPantheress falou sobre sua experiência com Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC), especialmente relacionado ao perfeccionismo e à autocrítica. Ela compartilhou como o transtorno afeta sua forma de pensar e criar:

‌



“Eu não tenho, necessariamente, muitos dos medos que você possa ter sobre certas coisas… Mas eu tenho isso de que, uma vez que um pensamento surge, ele fica se repetindo, repetindo, repetindo por um mês, e nunca para. Se eu não me considero em um certo nível no que estou fazendo, não vejo sentido em continuar… Isso é algo que nasceu do meu TOC, de não me satisfazer com nada menos do que o perfeito.”

Atualmente, PinkPantheress está divulgando seu novo projeto, o álbum “Fancy That”, lançado em 9 de maio. O disco conta com nove faixas inéditas, incluindo os sucessos “Illegal”, que viralizou nas redes sociais e já ultrapassa 26 milhões de reproduções no Spotify, e “Tonight”, que soma mais de 37 milhões de plays.

Além da divulgação digital, a artista se prepara para uma residência de shows nos Estados Unidos, com nove datas previstas para outubro deste ano.