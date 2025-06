Projeto de estreia de SOPHIE será relançado Obra que marcou o pop experimental volta às plataformas digitais com novidades. TMJ Brazil|Do R7 17/06/2025 - 14h58 (Atualizado em 17/06/2025 - 14h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Na manhã desta quarta-feira (17), a DJ e produtora SOPHIE recebeu mais uma adição ao seu catálogo. Por meio do Instagram, a gravadora escocesa Numbers anunciou o relançamento do primeiro trabalho da artista, uma das grandes referências do hyperpop. O lançamento póstumo celebra os 10 anos de Product, projeto que marcou o início de sua trajetória solo.

A novidade também homenageia o legado da visionária produtora, que transformou o pop alternativo com o aclamado OIL OF EVERY PEARL’S UN-INSIDES (2018). SOPHIE faleceu em 2021, aos 34 anos, após sofrer uma queda enquanto tentava fotografar a lua em Atenas, na Grécia. Em 2024, seu álbum póstumo, SOPHIE, foi lançado, reunindo faixas inéditas e projetos engavetados.

O relançamento de Product está marcado para a próxima quarta-feira (18) e trará as oito faixas originais, além de três adicionais: “GET HIGHER” e “OOH”, ambas inéditas, e “UNISIL”, lançada originalmente em 2021.

O impacto de SOPHIE na indústria musical foi imenso. A produtora colaborou com artistas como Charli XCX, nos projetos Vroom Vroom, Number 1 Angel e no cancelado XCX World, além de Madonna, na faixa “Bitch I’m Madonna”. Também trabalhou com Rihanna e Lady Gaga em projetos que nunca chegaram a ser lançados publicamente.

‌



SOPHIE, mulher trans, foi uma figura essencial na promoção da representatividade em espaços de grande visibilidade na indústria. Tornou-se uma das primeiras artistas trans a receber uma indicação ao Grammy, concorrendo na edição de 2019 na categoria de Melhor Álbum de Dance/Eletrônico por OIL OF EVERY PEARL’S UN-INSIDES.

Sua morte gerou uma enorme comoção entre amigos, fãs e colaboradores. Desde então, diversas homenagens foram feitas, como na faixa “So I”, de Charli XCX, presente no álbum brat (2024); em “I Believe”, de Caroline Polachek, no álbum Desire, I Want to Turn Into You (2023); e em All Born Screaming (2024), de St. Vincent.

No dia 30 de janeiro de 2025, completaram-se quatro anos desde sua partida, mas seu legado segue cada vez mais vivo.