Rachel Platten anuncia álbum com regravações de sucessos Com regravações e músicas novas, a artista promete unir nostalgia e renovação em seu próximo lançamento TMJ Brazil|Do R7 26/08/2025 - 09h18 (Atualizado em 26/08/2025 - 09h18 )

Na última segunda-feira (25), a cantora norte-americana Rachel Platten, conhecida mundialmente pelo sucesso Fight Song, recorreu à sua página oficial no Instagram para compartilhar uma grande novidade com seus fãs. Aos 44 anos, a artista anunciou o lançamento de um novo álbum que marcará uma etapa especial de sua trajetória. Intitulado Fight Song (Rachel’s Version), o projeto trará novas versões de faixas já conhecidas, incluindo Fight Song, Stand By You e outras músicas que originalmente fizeram parte do álbum Wildfire, lançado em 2016. A estreia do disco está marcada para o dia 29 de setembro.

Na publicação, Rachel Platten iniciou o anúncio refletindo sobre o papel transformador que suas músicas desempenharam em sua vida e na de seus ouvintes. A artista destacou como suas composições ganharam diferentes sentidos com o passar do tempo, criando laços pessoais e emocionais com quem as escutava.

“Quando escrevi essas canções, em momentos de vulnerabilidade, eu não imaginava que elas mudariam a minha vida. Durante uma década, elas caminharam pelo mundo, ganhando vida própria e fazendo parte dos momentos de força, dúvida e conexão de tantas pessoas.”

A escolha de revisitar Fight Song acontece justamente no ano em que a faixa completa uma década de lançamento. Disponibilizada em 13 de fevereiro de 2015, a canção se consolidou como o maior êxito da carreira de Rachel Platten, alcançando o top 5 da parada de singles da Billboard Hot 100 e conquistando números impressionantes nas plataformas digitais. Hoje em dia, a faixa acumula mais de 1 bilhão de reproduções no Spotify e ultrapassa 686 milhões de visualizações no videoclipe oficial disponível no YouTube.

Ao comentar sobre o motivo que a levou a regravar o single, Rachel Platten explicou que o projeto vai muito além de novas interpretações musicais: trata-se de recuperar a própria narrativa de sua carreira e, sobretudo, a posse de suas criações.

“Agora, ao celebrarmos os 10 anos de Fight Song, retornei a algumas das minhas originais não para transformá-las, mas para reivindicá-las. Trata-se de mais do que novas versões de músicas antigas; são canções que agora carregam a minha voz atual, a sabedoria que adquiri e o orgulho imenso de finalmente possuir meus próprios masters.”

Durante o anúncio, a cantora também aproveitou para reconhecer a influência de Taylor Swift nesse processo. Swift foi uma das artistas que mais popularizou a regravação de discos para recuperar os direitos de suas obras, lançando entre 2021 e 2024 projetos como Fearless (Taylor’s Version), Red (Taylor’s Version), 1989 (Taylor’s Version) e Speak Now (Taylor’s Version). Segundo Rachel, esse movimento serviu como inspiração para que outros músicos reivindicassem o controle de seu próprio legado.

“Sou grata à Taylor Swift por trazer esse debate à luz e inspirar tantos artistas a retomarem o controle de suas obras, de suas histórias e de seus futuros.”

Encerrando o anúncio, Rachel Platten expressou sua felicidade em retomar a parceria com Jon Levine, produtor responsável por parte do sucesso do álbum Wildfire, e fez questão de agradecer aos fãs pela presença constante em sua jornada artística.

“Agradeço ao imenso talento do produtor original de Wildfire, Jon Levine, por se unir a mim novamente nessa jornada de regravação. E, acima de tudo, agradeço a vocês, que permaneceram ao meu lado ao longo de todos esses anos.”

O lançamento de Fight Song (Rachel’s Version) marcará o primeiro trabalho inédito da cantora desde setembro de 2024, quando apresentou o álbum I Am Rachel Platten. Além das regravações, o novo projeto promete trazer canções inéditas, revelando mais uma vez a força criativa de Rachel e seu desejo de continuar construindo uma carreira pautada na autenticidade e na conexão com seu público.