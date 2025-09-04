Radiohead anuncia turnê europeia em 2025 Banda britânica inicia série de shows em novembro, com datas confirmadas em cinco países da Europa. TMJ Brazil|Do R7 04/09/2025 - 09h18 (Atualizado em 04/09/2025 - 09h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Radiohead anuncia turnê europeia em 2025 TMJ Brazil

Nesta quarta-feira (03), a banda britânica Radiohead anunciou oficialmente uma nova turnê que será realizada no final deste ano de 2025. O anúncio, feito por meio da conta oficial do grupo no Instagram, revelou inicialmente apenas datas em solo europeu, incluindo apresentações em países como Espanha, Itália, Inglaterra, Dinamarca e Alemanha.

O início da turnê será marcado por quatro apresentações na Movistar Arena, em Madrid, na Espanha. O primeiro show, que representa o pontapé inicial do retorno do Radiohead aos palcos, está agendado para o dia 4 de novembro. Já o encerramento das datas divulgadas até agora será realizado em Berlim, na Alemanha, com o quarto espetáculo na Uber Arena, no dia 12 de dezembro.

Esses shows marcam o aguardado retorno do Radiohead após sete anos afastado dos palcos. A última vez que o grupo se apresentou foi em 1º de agosto de 2018, no Wells Fargo Center, na Filadélfia. Na ocasião, a banda concluía a turnê do álbum A Moon Shaped Pool, lançado em 8 de maio de 2016. A tour passou por diferentes continentes, incluindo a América, Europa e Ásia, e representou um dos ciclos mais importantes da carreira recente da banda.

O disco A Moon Shaped Pool também permanece até hoje como o último lançamento inédito do grupo. Reconhecido pela inovação e pela experimentação sonora, o Radiohead construiu sua trajetória desde a década de 1990 com álbuns emblemáticos que moldaram a música alternativa mundial. Entre eles, destaca-se Pablo Honey (1993), responsável por apresentar a banda ao grande público com o sucesso “Creep”; The Bends (1995), que consolidou o amadurecimento musical do grupo; e OK Computer (1997), considerado uma das maiores obras do rock contemporâneo.

‌



Nos anos seguintes, o Radiohead expandiu ainda mais sua sonoridade com trabalhos como Kid A (2000), Amnesiac (2001), Hail to the Thief (2003), In Rainbows (2007), The King of Limbs (2011) e, finalmente, A Moon Shaped Pool (2016).

Com o anúncio da turnê, os fãs passaram a especular não apenas sobre possíveis novas datas em outros países fora da Europa, mas também sobre a chance de um novo álbum ser lançado após nove anos de espera desde o último trabalho inédito. A expectativa cresce diante da relevância do grupo, que, ao longo de mais de três décadas, consolidou-se como uma das bandas de rock mais influentes e inovadoras do mundo.

04, 05, 07 e 08 de novembro: Movistar Arena, Madrid, Espanha

14, 15, 17 e 18 de novembro: Unipol Arena, Bolonha, Itália

21, 22, 24 e 25 de novembro: The O2 Arena, Londres, Inglaterra

01, 02, 04 e 05 de dezembro: Royal Arena, Copenhague, Dinamarca

08, 09, 11 e 12 de dezembro: Uber Arena, Berlim, Alemanha