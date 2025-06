Rapper Cardi B confirma lançamento de novo single Artista aquece os fãs para seu próximo lançamento nas plataformas TMJ Brazil|Do R7 17/06/2025 - 17h57 (Atualizado em 17/06/2025 - 17h57 ) twitter

Rapper Cardi B confirma lançamento de novo single

Na tarde desta terça-feira (17), a rapper norte-americana Cardi B anunciou o lançamento de seu novo single, intitulado “Outside”. A faixa chega às plataformas digitais na próxima sexta-feira (20) e marca seu primeiro lançamento desde “Enough (Miami)”, divulgado em 20 de março de 2024.

A novidade empolga os fãs, que aguardam ansiosamente pelo segundo álbum da artista. Cardi não lança um projeto completo desde o aclamado Invasion of Privacy (2018). Desde então, acumulou sucessos com singles como “WAP” (2020) e “Up” (2021), além de colaborações com grandes nomes da música, como Shakira, Megan Thee Stallion, Ye, Lizzo, SZA, Lil Durk e Summer Walker.

Além de anunciar a nova faixa, Cardi B surpreendeu o público na segunda-feira (16) ao divulgar, pela primeira vez, uma foto de sua filha Blossom. Na publicação feita no Instagram, a intérprete de “I Like It” escreveu: “É você, Senhorita Blossom Belles.” O post já ultrapassa 2,5 milhões de curtidas na plataforma.

Durante sua participação no ASCAP Rhythm & Soul Awards, a rapper falou sobre seu processo criativo e rebateu críticas direcionadas a artistas que trabalham com múltiplos compositores:

“Eu odeio a ideia de que, se você não compõe sozinha cada verso, isso faz com que não seja real o que você tem a dizer. Música é colaboração. Sempre foi.”

Cardi também recebeu o prêmio Voz da Cultura e, em seu discurso, reforçou a importância de refletir sua realidade através da arte:

“Minha voz sempre foi um reflexo do que eu vivo e do que estou vivendo, e sinto que isso é um reflexo verdadeiro das pessoas, da cultura, dos meus amigos, da minha família e do ambiente em que cresci. Gosto de colocar isso na minha música — minhas alegrias, minhas dores, meus dramas, tudo.”

Até o momento, não foram divulgados muitos detalhes sobre o novo single, mas é esperado que Cardi B participe ativamente da composição.