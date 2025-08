Ravyn Lenae revisita escola de artes antes de agitar o Lollapalooza Chicago A cantora de “Love Me Not” compartilha momento emocionante com estudantes e se prepara para show TMJ Brazil|Do R7 01/08/2025 - 15h18 (Atualizado em 01/08/2025 - 15h18 ) twitter

Na última quinta-feira (31), a cantora Ravyn Lenae, conhecida pelo hit “Love Me Not”, iniciou seu final de semana de apresentações no Lollapalooza Chicago com uma visita especial à escola de artes onde estudou durante a infância. Em seu perfil na plataforma chinesa de vídeos curtos TikTok, ela compartilhou um registro desse momento, aparecendo ao lado de diversos estudantes. A publicação já ultrapassa 70 mil curtidas, refletindo a conexão da artista com seus fãs e o carinho pela instituição que a formou.

No vídeo, Ravyn Lenae dança com os alunos ao som da faixa viral “Love Me Not”, demonstrando a energia contagiante que a acompanha desde o início da carreira. Ao longo da gravação, um texto aparece na tela, revelando a emoção da cantora ao revisitar suas raízes: “Tive que visitar minha escola de artes em Chicago, onde tudo começou. Eu tinha 15 anos indo da escola para o estúdio como se eu tivesse contas a pagar”, relata ela, evidenciando a determinação e o esforço que marcaram sua trajetória.

A agenda da artista segue intensa: nesta sexta-feira (01), Ravyn Lenae se apresenta no festival Lollapalooza, compartilhando o palco com nomes como Olivia Rodrigo, Korn, DJO, Wallows, Foster The People, Bladee, Amaaree e Murda Beatz, em um dia repleto de diversidade musical e talento.

O reconhecimento de Ravyn Lenae cresceu significativamente após o lançamento do álbum “Bird’s Eye”, divulgado ao público em 9 de agosto de 2024. Com 11 faixas distribuídas ao longo de 35 minutos, o disco traz colaborações marcantes, incluindo participações de artistas renomados como Childish Gambino, Rex Orange County e Ty Dolla $ign. O álbum consolidou o maior sucesso da carreira da cantora, com a música “Love Me Not” acumulando mais de 409 milhões de reproduções em sua versão solo no Spotify, além de superar 101 milhões em seu remix colaborativo com Rex Orange County.