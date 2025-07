RAYE mergulha em suas mágoas para compor novo álbum A artista revela momento difícil da vida pessoal e diz que tristeza tem impulsionado a criação de seu segundo álbum TMJ Brazil|Do R7 29/07/2025 - 09h58 (Atualizado em 29/07/2025 - 09h58 ) twitter

Na última segunda-feira (28), a cantora britânica RAYE publicou uma nova atualização em sua página oficial no Instagram. A postagem incluiu uma seleção de imagens que retratavam diferentes momentos de sua rotina: trechos de sessões em estúdio, registros de viagens, instantes de lazer e memórias de shows. Além das fotos, o destaque ficou por conta da legenda, escrita em tom pessoal e reflexivo, na qual a artista compartilhou pensamentos sobre o estágio atual de sua carreira.

Em formato de uma breve carta aberta, RAYE comentou o processo de criação de seu próximo álbum. Ao mencionar a composição da canção “The Winter Woman” — faixa que deve integrar seu segundo disco de estúdio —, a cantora aproveitou para atualizar os fãs sobre os acontecimentos recentes em sua vida pessoal e revelou estar atravessando um período emocionalmente desafiador.

“Eu sei que estamos em julho, mas tenho escrito uma música chamada The Winter Woman. Acho que os sentimentos tristes com os quais lutamos rendem ótimas canções”, escreveu.

Na sequência, RAYE enfatizou que, apesar das dificuldades emocionais, o desenvolvimento de seu novo projeto progrediu de maneira significativa. A artista destacou a capacidade de transformar a dor em expressão criativa, demonstrando resiliência e uma atitude positiva diante da adversidade.

“Considerando que este parece ser um capítulo da minha vida em que estou mergulhada em algumas dores e mágoas pessoais, eu diria que este álbum agora está avançando lindamente. Toda nuvem tem seu lado bom… Com muito amor, Raye.”

Reconhecida por sua potência vocal e talento como compositora, RAYE tem se consolidado como um dos grandes nomes da música britânica contemporânea. Seu álbum de estreia, My 21st Century Blues, foi lançado em 3 de fevereiro de 2023 e conquistou aclamação crítica e comercial. A obra rendeu à cantora seis prêmios no Brit Awards — principal premiação da música no Reino Unido —, incluindo os troféus de Artista Revelação, Canção do Ano por “Escapism” e Álbum do Ano em 2024.

Desde o lançamento de My 21st Century Blues, RAYE ainda não apresentou um novo álbum completo. Nesse intervalo, concentrou-se em lançar singles avulsos e firmar colaborações estratégicas, mantendo sua relevância na indústria musical. O próximo projeto marcará, portanto, o fim de uma espera de dois anos por um novo trabalho autoral.