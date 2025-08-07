Rebecca Black fala sobre o EP Salvation e planeja novo álbum completo Cantora analisa a recepção do projeto lançado em fevereiro, destaca maturidade artística e antecipa próximos passos na carreira TMJ Brazil|Do R7 07/08/2025 - 15h18 (Atualizado em 07/08/2025 - 15h18 ) twitter

Na última quarta-feira (06), a cantora Rebecca Black, que se tornou mundialmente conhecida em 2011 com o lançamento viral de Friday, fez uma aparição pública para comentar a recepção de seu mais recente trabalho, o EP Salvation. Disponibilizado ao público em 27 de fevereiro deste ano, o disco conta com sete faixas que, juntas, somam 21 minutos de duração. Este é o terceiro EP da artista, que anteriormente já havia lançado o álbum de estreia Let Her Burn, em 9 de fevereiro de 2023, além dos projetos Rebecca Black Was Here, em 16 de junho de 2021, e RE/BL, divulgado em 15 de setembro de 2017.

Durante a conversa, Rebecca Black falou abertamente sobre suas motivações por trás do novo projeto e explicou o nível de exigência que impôs a si mesma ao entrar no estúdio para compor e produzir o trabalho. Segundo ela, a intenção era garantir que cada música soasse essencial dentro do conjunto, sem concessões à superficialidade:

“Eu sabia que, ao lançar esse projeto, queria que cada música soasse realmente completa, intensa, e que eu pudesse expressar, em cada faixa, uma parte do que Salvation significa. Queria criar um projeto que, dentro do prazo que eu tinha em mente, não tivesse nenhuma faixa que desse vontade de pular, nada de músicas ‘enche-linguiça’. Queria que cada música fosse tão impactante quanto a anterior.”

Rebecca Black também refletiu sobre o impacto positivo que o EP teve entre os fãs e crítica. Segundo ela, o reconhecimento conquistado com faixas específicas do trabalho serviu como uma validação artística e um estímulo para ousar ainda mais em suas próximas criações:

‌



“A recepção de músicas como Sugar Water Cyanide em Salvation, recebendo o devido reconhecimento, tem sido muito empolgante. Isso me inspirou a criar coisas novas. A forma como as pessoas têm percebido minha música, do jeito que eu sempre esperei que percebessem, me deu muita confiança para criar coisas novas. Sinto que agora posso correr riscos maiores do que jamais ousei antes.”

Ao final da fala, Rebecca Black comentou brevemente sobre seus planos, revelando entusiasmo com a possibilidade de expandir ainda mais seu universo musical. Mesmo sem definir uma data específica, ela deixou claro que já pensa em um próximo passo mais ambicioso, a produção de um novo álbum:

“Estou, com certeza, muito animada para lançar um álbum completo em breve. Bom, não quero dizer muito em breve, porque não sei se é tão em breve assim, mas… é o próximo.”