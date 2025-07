Reneé Rapp revela tracklist de “BITE ME” e aquece os fãs para o lançamento O segundo álbum da cantora chega às plataformas em 1º de agosto com três singles já lançados TMJ Brazil|Do R7 24/07/2025 - 12h18 (Atualizado em 24/07/2025 - 12h18 ) twitter

Na última terça-feira (22), a cantora e atriz Reneé Rapp publicou uma nova atualização em seu perfil no Instagram para divulgar a tracklist de seu mais recente álbum de estúdio, intitulado BITE ME, cuja data de lançamento está marcada para o dia 1º de agosto. O projeto é o sucessor de Snow Angel, seu álbum de estreia, lançado em 18 de agosto de 2023. O novo trabalho já conta com três singles oficialmente lançados, incluindo a faixa “Leave Me Alone”, escolhida como o lead single deste segundo disco. A promoção da música incluiu performances em eventos de grande visibilidade, como o American Music Awards, o programa Today Show e o festival Capital’s Summertime Ball 2025. Atualmente, a faixa principal do álbum acumula mais de 27 milhões de reproduções no Spotify e aproximadamente 1,9 milhão de visualizações no YouTube. Além de “Leave Me Alone”, Reneé Rapp também lançou as faixas “Mad” e “Why Is She Still Here”. A canção “Mad”, lançada em 27 de junho, já ultrapassa a marca de 8 milhões de reproduções no Spotify. Já “Why Is She Still Here”, disponibilizada no dia 16 de julho, soma mais de 2 milhões de plays na mesma plataforma. Paralelamente à divulgação do novo álbum, Reneé Rapp retomou seu papel como Regina George na adaptação cinematográfica do musical da Broadway Mean Girls. A artista interpretou a icônica personagem tanto nos palcos quanto nas telas. Confira a tracklist do novo álbum de Reneé Rapp LEAVE ME ALONE MAD WHY IS SHE STILL HERE? SOMETIMES KISS IT KISS IT GOOD GIRL I CAN’T HAVE YOU AROUND ME ANYMORE SHY AT LEAST I’M HOT I THINK I LIKE YOU BETTER WHEN YOU’RE GONE THAT’S SO FUNNY YOU’D LIKE THAT WOULDN’T YOU