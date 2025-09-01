Rihanna celebra 20 anos de carreira com carta emocionante nas redes sociais
Cantora relembra início da trajetória, agradece fãs, equipes e família, e dedica conquistas a Deus.
Na última sexta-feira (29), a cantora Rihanna utilizou suas redes sociais para celebrar uma marca histórica em sua carreira: o aniversário de 20 anos de trajetória artística. Revelada mundialmente com o álbum Music of the Sun, que inclui sucessos como Pon de Replay e If It’s Lovin’ That You Want, a artista compartilhou uma extensa carta de agradecimento, relembrando momentos importantes vividos ao longo de duas décadas de conquistas.
No início da mensagem, Rihanna destacou a decisão corajosa de deixar suas raízes para seguir um sonho que mudaria completamente sua vida. Ela recordou as transformações necessárias para ingressar na indústria musical e o quanto isso exigiu dela pessoal e emocionalmente:
“Há 20 anos, deixei meu país, minha cultura, minha comida e minha família para embarcar em uma jornada que começou com o lançamento do meu primeiro trabalho musical! Muitos de vocês fizeram parte da minha vida e carreira desde o início, e outros se juntaram a essa aventura ao longo do caminho. Sou eternamente grata a todos vocês. Cada um teve um papel fundamental em tudo o que conquistei até aqui!”
Logo depois, a cantora fez questão de enfatizar sua imensa gratidão ao público e às pessoas que caminharam ao seu lado. Rihanna aproveitou o momento para ressaltar o papel de seus fãs, de suas equipes e de sua família, que foram peças essenciais ao longo da jornada:
“Quero aproveitar este momento para dizer ‘obrigada’! Obrigada pelos melhores primeiros 20 anos que alguém poderia ter! Foram duas décadas ao lado dos fãs mais leais e apaixonados, que nunca mediram esforços quando se tratava de mim. Foram 20 anos de muito trabalho, com equipes incansáveis ao meu lado; 20 anos de aprendizados, experiências únicas e conquistas inesquecíveis; e 20 anos com minha família sendo meu maior sistema de apoio.”
Encerrando a carta, Rihanna se voltou para todos os profissionais que acreditaram em seu potencial desde o começo, antes mesmo de ela se tornar um nome consolidado. A artista relembrou aqueles que abriram portas e confiaram em seu talento, além de dedicar palavras de fé e devoção a Deus:
“Obrigada a todas as pessoas que disseram ‘sim’ para mim e me deram uma chance antes mesmo de ser ‘legal’ fazê-lo — executivos, DJs, compositores, produtores, dançarinos, coreógrafos, diretores, estilistas, fotógrafos, equipes de beleza, jornalistas, marcas, mentores e tantos outros. São 20 anos de gratidão a todos vocês! Agradeço a Deus, que tem sido muito generoso comigo. A Ele pertence toda a glória!”
O último álbum lançado por Rihanna foi ANTI, disponibilizado ao público em 28 de janeiro de 2016. O projeto inclui faixas marcantes como Work, Love On The Brain, Needed Me e Kiss It Better. Desde então, seus fãs seguem na expectativa por um novo trabalho, aguardando ansiosamente o próximo capítulo da carreira da estrela barbadiana.
