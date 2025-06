Sabrina Carpenter brinca com críticas e lança capa alternativa de “Man’s Best Friend” Cantora ironiza polêmica, ganha apoio de Carly Simon e celebra sucesso do single “Manchild” nas plataformas TMJ Brazil|Do R7 25/06/2025 - 16h38 (Atualizado em 25/06/2025 - 16h38 ) twitter

Nesta quarta-feira (25), a cantora Sabrina Carpenter anunciou capas alternativas para seu mais novo projeto, “Man’s Best Friend”, que será lançado no dia 29 de agosto pelo selo da Island Records. A artista divulgou as novas artes por meio de seu Instagram e aproveitou a ocasião para informar que o álbum contará com versões autografadas.

A novidade traz uma abordagem mais leve em comparação à capa original do disco. Na imagem, Sabrina Carpenter aparece em um fundo em preto e branco ao lado de um homem de terno, em uma posição que remete a um movimento de dança — sugestão reforçada pelo cenário que lembra uma pista de dança. Em tom irônico, a cantora reagiu às críticas feitas à arte original nas redes sociais. Na legenda da publicação, escreveu:

“Assinei algumas cópias de Man’s Best Friend pra vocês. Aqui está uma nova capa alternativa aprovada por Deus.”

Recentemente, a artista recebeu o apoio da veterana Carly Simon, intérprete de “You’re So Vain”, durante uma entrevista à Rolling Stone. A cantora saiu em defesa de Sabrina ao comentar a reação negativa de parte do público à capa original:

‌



“Já houve capas muito mais chamativas do que a dela. Uma das mais surpreendentes que já vi foi a de Sticky Fingers, dos Rolling Stones. Era exagerada em termos de atitude sexual. Então, não sei por que ela está recebendo tantas críticas.”

Apesar das polêmicas, Sabrina Carpenter vive um dos momentos mais bem-sucedidos de sua carreira. Recentemente, a artista conquistou o primeiro lugar na Billboard Hot 100 com a faixa “Manchild” — sua primeira canção a estrear diretamente no topo da parada de singles. Em publicação nas redes sociais, ela agradeceu aos fãs e celebrou a conquista:

‌



“Não consigo expressar o quanto isso significa para mim!!! Essa música me deixa tão feliz. Obrigada eternamente por ouvir.”

O single de estreia do álbum “Man’s Best Friend” já ultrapassou 105 milhões de reproduções em apenas 20 dias de lançamento. Atualmente, a faixa ocupa a terceira colocação entre as mais ouvidas da plataforma, com média superior a 4,5 milhões de streams diários.