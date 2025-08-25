Sabrina Carpenter celebra 1 ano de “Short n’ Sweet” e relembra conquistas A cantora compartilhou fotos inéditas, agradeceu aos fãs e refletiu sobre a trajetória que a tornou um dos maiores nomes do pop contemporâneo... TMJ Brazil|Do R7 25/08/2025 - 11h40 (Atualizado em 25/08/2025 - 11h40 ) twitter

No último sábado (23), a cantora Sabrina Carpenter compartilhou um post em seu perfil oficial no Instagram para celebrar o aniversário de 1 ano de um dos marcos mais importantes de sua carreira, o álbum Short n’ Sweet. Composto por hits que conquistaram o público como “Please, Please, Please”, “Espresso” e “Taste”, o lançamento do projeto impulsionou a trajetória da artista, consolidando-a como uma das figuras mais proeminentes da música pop contemporânea.

Atualmente, Sabrina Carpenter se encontra em uma intensa rota de divulgação de seu novo álbum, Man’s Best Friend, com lançamento previsto para a próxima sexta-feira (29). Para marcar o aniversário de Short n’ Sweet, a artista compartilhou fotos inéditas registradas ao longo de 2024 e 2025, oferecendo aos fãs um olhar exclusivo sobre os bastidores do projeto. Na legenda das publicações, Sabrina destacou as características que considera mais importantes no álbum e refletiu sobre os lugares e experiências que o trabalho proporcionou.

“Fazendo uma pausa no Man’s Best Friend para dizer: feliz um ano de Short n’ Sweet. Um ano de marcas de beijo, companheirismo e muito, muito desejo. Este álbum é uma das minhas preciosidades mais queridas e me aproximou de mim mesma, além de tantas pessoas e lugares incríveis.”

Em seguida, Sabrina Carpenter demonstrou emoção ao relembrar o apoio recebido durante o lançamento dos singles e do álbum completo. Ela aproveitou para expressar gratidão aos fãs que tornaram o projeto um sucesso e aos colaboradores que participaram de cada etapa da produção.

“Obrigada por ainda ouvirem todos os dias, obrigada por virem aos shows e cantarem até não aguentar mais, obrigada por amarem essas músicas e cada maldito verso tanto quanto eu! Obrigada a todos os meus amigos com quem pude criar cada música, cada vídeo, cada show ao vivo. Foi um dos anos mais divertidos da minha vida.”

Entre as maiores conquistas da era Short n’ Sweet estão as duas vitórias obtidas na edição de 2025 do Grammy. Indicado em seis categorias, o álbum rendeu à cantora os prêmios de Melhor Álbum Pop Vocal e Melhor Performance Pop Solo por “Espresso”. Nas fotos compartilhadas por Sabrina, ela exibe orgulhosamente os dois troféus conquistados na premiação.

Um dia antes da publicação comemorativa, Sabrina Carpenter revelou o lançamento do videoclipe da faixa “Tears”, como parte da divulgação de seu novo projeto. A canção se junta a “Manchild” como um dos singles oficiais da era. Até o momento, o clipe do lead single já acumulou mais de 68 milhões de visualizações no YouTube.