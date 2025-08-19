Sabrina Carpenter compartilha momentos com seus cachorros
Goodwin e Louie inspiram a cantora em momentos de descontração, enquanto o lançamento de “Man’s Best Friend” se aproxima
Na última segunda-feira (18), a cantora Sabrina Carpenter levou seus cachorros Goodwin, de 14 anos, e Louie, de apenas 1 ano, para a mais nova edição da DOGUE, publicação derivada da revista VOGUE que tem como foco conteúdos sobre o universo animal. Na ocasião, os fiéis companheiros da artista foram os protagonistas de um ensaio fotográfico exclusivo, enquanto Sabrina concedia uma entrevista descontraída sobre sua relação com os pets. A proposta da produção foi pensada como uma brincadeira criativa com o título do próximo álbum da cantora, “Man’s Best Friend”, expressão que remete ao cachorro como o melhor amigo do homem.
Durante a conversa, Sabrina Carpenter foi questionada sobre o que perguntaria a Goodwin e Louie caso eles pudessem compreender a linguagem humana. A artista contou que, se tivesse essa oportunidade, buscaria entender como os animais percebem as pessoas em seu dia a dia e se eles interpretam nossos comportamentos como algo peculiar.
“Eu perguntaria provavelmente a eles se acham que eu sou uma pessoa maluca, porque sempre tive essa curiosidade. Será que os cachorros, ao nos verem correndo de um lado para o outro e fazendo nossas coisas de humanos, pensam que somos apenas muito esquisitos?”, refletiu a cantora.
Sabrina Carpenter também revelou que já contou com a companhia dos dois cães durante sua rotina de turnê. A confissão surgiu quando ela foi indagada sobre os lugares mais inusitados em que os pets já estiveram. A intérprete de “Please, Please, Please” explicou que, embora não presenciem suas apresentações, eles acompanham de perto os bastidores da estrada.
“Eles já vieram em turnê comigo antes. Durante os shows, ficam esperando no meu camarim, então nunca chegaram a me ver se apresentar ao vivo — o que é uma pena para eles, porque acho que iriam gostar bastante. Para eles, a vida na estrada é algo estranho, já que é um estilo super rockstar: viajamos no ônibus da turnê, com toda aquela rotina fora do comum.”
Ao longo da entrevista, Sabrina Carpenter também comentou de forma bem-humorada sobre o tipo de voz que costuma usar ao conversar com Goodwin e Louie. Para ela, esse hábito revela uma faceta autêntica de sua personalidade, despertada justamente pela interação com os cães.
“É meio boba, na verdade. Os cachorros despertam nosso verdadeiro eu. Às vezes, quando estou falando com um cachorro desse jeito, penso: ‘É assim que eu deveria ser. Esse é o meu eu de verdade.’ Acho que é porque temos tanta vontade de saber como eles soam que acabamos inventando várias vozes e opções, só para ver se algum dia eles reagem.”
Atualmente, Sabrina Carpenter vive a expectativa do lançamento de seu sétimo álbum de estúdio, “Man’s Best Friend”, previsto para o dia 29 de agosto. O novo projeto já começou a ganhar destaque, com direito a uma performance confirmada no palco do MTV Video Music Awards deste ano. Além disso, a cantora também participará do aguardado novo disco de Taylor Swift, intitulado “The Life of a Showgirl”, que tem lançamento marcado para 3 de outubro.
