Sabrina Carpenter divulga tracklist de seu novo álbum “Man’s Best Friend”

Na última sexta-feira (1º), a cantora Sabrina Carpenter divulgou oficialmente a tracklist completa de seu mais novo álbum de estúdio, Man’s Best Friend, com lançamento previsto para o dia 29 de agosto. Para revelar o nome de cada faixa, a artista contou com a participação ativa de seus fãs: ao longo de 11 dias, cada admirador publicava uma foto com um cachorro e uma cadeira contendo o título de uma das músicas. O anúncio final ficou por conta da própria Sabrina, que revelou o nome da última faixa da lista: “Tears”.

Man’s Best Friend chega cercado de expectativas, especialmente após o enorme sucesso de seu álbum anterior, Short n’ Sweet, lançado em 23 de agosto de 2024. Esse trabalho consolidou Sabrina Carpenter como um dos principais nomes do pop mainstream atual, impulsionado pelo desempenho marcante dos singles “Espresso”, “Please Please Please” e “Taste”.

O novo disco representa o sétimo álbum de estúdio da carreira de Sabrina Carpenter, que já conta com um catálogo sólido e diverso. Seus álbuns anteriores incluem: Eyes Wide Open (2015), EVOLution (2016), Singular: Act I (2018), Singular: Act II (2019), emails i can’t send (2022) e Short n’ Sweet (2024).