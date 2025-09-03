Sabrina Carpenter fala sobre estilo e confiança
A cantora compartilha momentos de sua infância, a paixão por se arrumar e a alegria de explorar diferentes estilos
Na última terça-feira (02), Sabrina Carpenter foi anunciada como capa da nova edição da Interview Magazine. A novidade chega acompanhada do lançamento de seu sétimo álbum de estúdio, Man’s Best Friend, divulgado na sexta-feira (29). Durante a entrevista, Sabrina falou sobre temas como beleza, autoestima e seu amor pelo glamour, oferecendo uma visão íntima e sincera sobre como se percebe e se relaciona com sua imagem pública.
Ao refletir sobre sua própria percepção de beleza e autoconfiança, Sabrina Carpenter explicou como lida com os julgamentos alheios e o que realmente importa para ela quando pensa em si. Ela enfatizou que sua autoestima não depende da opinião de outras pessoas, mas da maneira como se sente consigo mesma:
“Geralmente são homens insuportáveis que acham que sou horrível, mas quando penso em beleza, sempre se trata de quando eu mesma me sinto bonita. Não tem nada a ver com a opinião de outras pessoas.”
Em seguida, a cantora compartilhou sua paixão pelo universo do glamour, lembrando como o contato com maquiagem, figurinos e apresentações de dança marcou sua infância. Sabrina destacou que essas experiências eram parte natural de sua rotina familiar, já que sua mãe era dançarina, e que ainda hoje essas memórias influenciam sua maneira de se vestir e se apresentar:
“Eu adoro glamour. Minha mãe era dançarina, então, enquanto crescia, maquiagem, apresentações de dança e se fantasiar — tudo isso era muito normal para mim. Até hoje, fico animada para me arrumar. Estou usando as roupas da minha mãe, e agora é um pouco mais realista, porque tenho a mesma idade que ela tinha quando dançava.”
Sabrina Carpenter também comentou sobre a alegria que sente ao se arrumar e experimentar diferentes estilos, mesmo quando enfrenta pequenos desafios, como lidar com algo que não domina completamente. Ela explicou como a preparação para o ensaio, incluindo o uso de peruca, tornou a experiência divertida e a permitiu explorar aspectos de sua expressão pessoal:
“Isso é outra coisa que aquece meu coração. As pessoas dizem: ‘Como você pôde usar isso?’ E minha mãe responde: ‘Você estava tão fofa naquela roupa ontem à noite.’, mas eu amo me arrumar. Amo maquiagem. Usamos uma peruca para esse ensaio. Eu não manjo muito delas, mas é divertido quando uso.”
No início desta semana, a atriz Danielle Fishel, conhecida por estrelar a série da Disney, “Garota conhece o mundo” ao lado de Sabrina Carpenter, compartilhou uma foto na Target cercada por diversas cópias de Man’s Best Friend. Na legenda, ela demonstrou carinho e admiração pelo trabalho da cantora, elogiando o novo álbum e a trajetória da amiga:
“Parabéns por outro álbum com zero músicas ruins, Sabrina Carpenter. Outro álbum divertido e super alegre, mas também cheio de momentos reais e honestos sobre desapontamentos e expectativas não atendidas na vida de uma jovem garota. Estou infinitamente orgulhosa de você pela maneira com que se leva neste mundo e eu te amo para sempre, meu bebê. Inclusive, estou começando a achar que House Tour não é sobre sua casa.”
Sabrina Carpenter não demorou a responder nos comentários, retribuindo o afeto da amiga: “eu te amooo infinitamente”. A interação entre as duas emocionou fãs de Sabrina e amantes da série da Disney, reforçando a conexão duradoura entre as atrizes.
