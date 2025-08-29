Sabrina Carpenter lança Man’s Best Friend, seu 7° álbum de estúdio Disco reúne 12 faixas inéditas, traz sarcasmo e lirismo característicos da artista e marca seu retorno após o sucesso de Short n’ Sweet... TMJ Brazil|Do R7 29/08/2025 - 09h38 (Atualizado em 29/08/2025 - 09h38 ) twitter

Nesta sexta-feira (29), a cantora Sabrina Carpenter lançou seu sétimo álbum de estúdio, Man’s Best Friend. O trabalho reúne 12 faixas inéditas e soma mais de 38 minutos de duração, trazendo de volta o liricismo afiado e o sarcasmo característico da artista em suas composições. O lançamento, amplamente aguardado pelo público, marca o retorno de Sabrina após o grande sucesso de Short n’ Sweet, divulgado em 23 de agosto de 2024.

Pouco depois da estreia do disco, Sabrina Carpenter compartilhou em seu Instagram uma série de fotos registradas durante o processo de criação. Na publicação, ela expressou gratidão aos principais colaboradores do projeto, Amy Allen, Jack Antonoff e John Ryan, responsáveis por acompanhar de perto a concepção e a composição das músicas. A cantora descreveu as memórias da gravação com enorme afeto, destacando a leveza e a diversão que marcaram cada momento em estúdio:

“Man’s Best Friend já está disponível. Que especial foi criar algo a partir de pura inspiração e zero pressão. Acho que nunca tive memórias melhores fazendo algo antes. Fiz o disco inteiro com três dos meus melhores e mais brilhantes amigos: Amy, Jack e John. E se eu pudesse voltar no tempo e reviver essas lembranças, eu faria. Caramba, a gente se divertiu demais! E dá para ouvir isso!”

Na sequência, Sabrina Carpenter refletiu sobre a essência do álbum, definindo-o como um retrato irônico e, ao mesmo tempo, vibrante das decepções amorosas: “É uma verdadeira festa para o coração partido, uma celebração da decepção!”, disse a cantora, antes de aprofundar suas impressões sobre o tema. Ela explicou que o disco se constrói em torno de metáforas sobre os altos e baixos das relações:

“É rir de si e das suas más escolhas enquanto tudo está desmoronando, é se perguntar como a lealdade e o amor sempre te colocam de volta no papel de vela, dito com sarcasmo como uma verdadeira pessoa de 25 anos!”

Ao final de sua mensagem, Sabrina Carpenter deixou recomendações para que o público aproveite a experiência sonora da melhor maneira possível. Ela também revelou qual faixa mais a marcou durante o processo:

“P.S: Recomendo ouvir bem alto, na ordem, do começo ao fim, com amigos ou sozinho! Essa é, sonora e liricamente, a minha forma favorita de experimentar esse álbum! (Taça de vinho branco/go go juice opcional).”

Além do disco, Sabrina Carpenter lançou também o videoclipe oficial do segundo single do projeto. A escolhida foi Tears, sucessora de Manchild, faixa divulgada em 5 de junho e que já acumula mais de 312 milhões de reproduções no Spotify. O clipe de Tears ultrapassou a marca de 2,6 milhões de visualizações no YouTube em apenas sete horas após a estreia, consolidando ainda mais a força da nova era da artista.