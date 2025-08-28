Sabrina Carpenter reflete sobre sensualidade nas músicas e diversão dos shows Cantora reflete sobre críticas ao teor sexual de suas músicas. TMJ Brazil|Do R7 28/08/2025 - 15h38 (Atualizado em 28/08/2025 - 15h38 ) twitter

Nesta quinta-feira (28), a cantora Sabrina Carpenter compartilhou nas redes sociais uma prévia de sua entrevista para o programa CBS Mornings Friday. A conversa completa será exibida nesta sexta-feira (29), logo após o lançamento de seu sétimo álbum de estúdio, Man’s Best Friend. Durante o bate-papo, a artista voltou a comentar sobre os inúmeros comentários que recebe sobre o teor sexual presente em suas músicas, refletindo sobre como o público interpreta suas letras.

Sabrina Carpenter começou refletindo sobre como diferentes tipos de público podem se relacionar com seu trabalho. Ela explicou que, mesmo ouvintes mais conservadores podem encontrar momentos de leveza e alegria ao ouvir suas faixas, sem se sentirem incomodados pelo conteúdo mais explícito. Em sua visão, a música tem o poder de criar experiências individuais e pessoais, permitindo que cada pessoa se conecte de maneira própria com as canções.

“Também acho que os mais conservadores podem ouvir um álbum assim em sua própria solitude e encontrar algo que os faça sorrir ou rir sozinhos […] Eu penso em estar em um show com, sabe, quantas jovens eu vejo na primeira fila gritando com todas as forças com suas melhores amigas, e você pode pensar: ‘Ah, todos nós podemos suspirar aliviados.’ É apenas diversão, e é só isso que precisa ser.”

Em seguida, Sabrina Carpenter detalhou como a experiência ao vivo transforma como ela percebe sua própria música. Para ela, ver jovens fãs se divertindo nos shows reforça a ideia de que suas músicas são, acima de tudo, uma celebração da liberdade e da alegria compartilhada. Mesmo quando as letras podem parecer “informação demais” ou provocativas, o que realmente importa é a conexão e o momento de diversão que se cria com o público.

“É como se fosse informação demais, mas eu penso em estar em um show com, sabe, quantas jovens eu vejo na primeira fila gritando com todas as forças com suas melhores amigas, e você pode pensar: ‘Ah, todos nós podemos suspirar aliviados, tipo: ‘Isso é só diversão.’ E é só isso que precisa ser.”

Além da entrevista, nesta quinta-feira Sabrina Carpenter também foi confirmada como headliner do Lollapalooza Brasil 2026. O festival será sediado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e ocorrerá nos dias 20, 21 e 22 de março do próximo ano, prometendo reunir grandes nomes da música nacional e internacional. A confirmação consolida Sabrina Carpenter como uma das principais atrações do evento e reforça sua presença no cenário musical global.