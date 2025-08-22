Sabrina Carpenter revela detalhes de Man’s Best Friend e anima fãs com encontros secretos A cantora compartilhou a listening party em Londres e comentou sobre a possibilidade de trazer sua turnê para o Brasil TMJ Brazil|Do R7 22/08/2025 - 11h19 (Atualizado em 22/08/2025 - 11h19 ) twitter

Nesta sexta-feira (22), foram reveladas as durações das faixas do novo álbum de Sabrina Carpenter, Man’s Best Friend. A divulgação aconteceu por meio das plataformas digitais, que já se preparam para receber o aguardado trabalho da artista, com lançamento previsto para o dia 29 de agosto, daqui a apenas uma semana. A faixa mais longa do projeto é Goodbye, que conta com 3 minutos e 45 segundos de duração, enquanto a mais curta é When Did You Get Hot?, com 2 minutos e 25 segundos.

Sabrina Carpenter segue engajada em encontros intimistas com os fãs. Na última quinta-feira, ela compartilhou imagens de uma listening party organizada por ela e sua equipe em Londres. Nas publicações, a cantora destacou que a cidade foi palco de grande parte da produção do álbum e mostrou-se animada com a proximidade do lançamento, iniciando uma contagem regressiva para o momento tão esperado.

“Londres. O encontro Man’s Best Friend foi super especial, especialmente porque agora completamos a audição do álbum em todas as cidades onde produzi o disco! Ouvir o álbum de ponta a ponta e dançar com todos vocês, os 26 presentes, foi uma sensação incrível, uma noite que jamais esquecerei. Faltam apenas 8 dias, e eu estou pirando!”, escreveu a cantora, transmitindo toda a emoção do momento.

O evento londrino também contou com a presença de uma fã brasileira, Karen Cesar. Movida pela curiosidade, a admiradora questionou Sabrina Carpenter sobre a possibilidade de a artista se apresentar no Brasil. Em resposta, Sabrina revelou que deseja muito trazer sua próxima turnê para o país, mas ressaltou que a América Latina é uma das regiões mais complicadas para organizar shows.

‌



Na sequência, a cantora garantiu a Karen que uma visita ao Brasil virá em breve. A fã, então, pediu que o show fosse solo, e não parte de um festival. Sabrina, com bom humor, comentou que a fã ainda não havia visto seu repertório de apresentações em festivais, momento em que Karen mencionou que já havia ido ao seu show no Lollapalooza Chicago.

A interação da cantora com a fã reacendeu os rumores de que Sabrina Carpenter poderá ser uma das headliners do Lollapalooza Brasil 2026, marcado para os dias 20, 21 e 22 de março.

“Manchild” — 3:33

“Tears” — 2:40

“My Man on Willpower” — 3:17

“Sugar Talking” — 3:03

“We Almost Broke Up Again Last Night” — 3:23

“Nobody’s Son” — 3:02

“Never Getting Laid” — 3:28

“When Did You Get Hot?” — 2:25

“Go Go Juice” — 3:13

“Don’t Worry I’ll Make You Worry” — 3:42

“House Tour” — 2:47

“Goodbye” — 3:45