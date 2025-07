Sam Smith anuncia novo single “To Be Free” O cantor compartilhou detalhes sobre a composição escrita com Simon Aldred e revelou a capa

Na última terça-feira (22), o cantor britânico Sam Smith anunciou o lançamento de seu mais novo single, “To Be Free”, previsto para a próxima quinta-feira (24). A novidade foi revelada por meio de uma publicação em seu perfil oficial no Instagram.

Na postagem, Sam Smith apresentou um dos colaboradores da nova faixa e deu pistas sobre a estética sonora da canção. Segundo o artista, o single traz uma abordagem intimista, com foco na simplicidade e na emoção da performance vocal acompanhada por violão, além de uma participação especial de um coral. A arte da capa do single é uma fotografia do Rio Hudson, em Nova York — cidade onde o cantor reside atualmente.

“Escrevi essa música com meu querido amigo Simon Aldred. É uma única gravação de voz e violão do início ao fim, completada pela bela participação do incrível coral com quem temos trabalhado neste novo projeto. To Be Free foi escrita há 5 anos. Ela é mais do que especial para mim. Capa do single capturada por @CollierSchorrstudio. O Rio Hudson, em Nova York. A cidade que agora chamo de lar.”

O anúncio de To Be Free veio apenas quatro dias após Sam Smith divulgar duas prévias de músicas inéditas. Os trechos foram publicados em vídeos no feed do Instagram, nos quais o cantor aparece dentro do estúdio de gravação, imerso na audição das faixas e demonstrando entusiasmo com o novo material. Em uma das legendas das publicações, Sam compartilhou versos que integram a nova música.

“Pray your heart be lighter / Brave and free like mine,” escreveu o cantor ao legendar um dos vídeos. “Floating like a feather / Hope waits down the line.”

O lançamento de To Be Free representa o segundo trabalho inédito de Sam Smith divulgado em 2025. Até o momento, o artista havia lançado apenas a faixa Love is a Stillness, apresentada ao público no dia 14 de fevereiro — data de comemoração do Dia dos Namorados nos Estados Unidos.