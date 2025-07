Scooter Braun elogia Taylor Swift e comenta sobre o sucesso da artista Em entrevista, empresário lamenta falta de diálogo com cantora TMJ Brazil|Do R7 21/07/2025 - 11h38 (Atualizado em 21/07/2025 - 11h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Scooter Braun elogia Taylor Swift e comenta sobre o sucesso da artista TMJ Brazil

Na última quinta-feira (17), o empresário Scooter Braun participou do podcast Question Everything, apresentado por Danielle Robay. Durante a conversa, ele refletiu sobre sua trajetória na indústria musical, abordou os desafios de sua carreira, comentou o impacto de seu divórcio e revelou quais são os novos caminhos que deseja seguir após anunciar que deixará de representar artistas.

Um dos momentos mais comentados da entrevista foi quando Braun voltou a falar sobre a polêmica envolvendo a cantora Taylor Swift. Seis anos após a aquisição dos direitos das gravações originais dos primeiros álbuns da artista — uma transação que gerou grande repercussão negativa —, Taylor Swift finalmente recuperou o controle total de seu catálogo inicial. A conquista foi celebrada por ela nas redes sociais em 30 de maio.

Ao ser questionado sobre possíveis arrependimentos em relação à situação, Braun demonstrou arrependimento não pelo negócio em si, mas pela ausência de uma comunicação direta entre ele e a artista, sugerindo que uma conversa franca poderia ter evitado o mal-entendido e a animosidade:

“Para mim, a única coisa da qual realmente me arrependo é que é fácil ver alguém como um monstro se você nunca o conheceu. A Taylor e eu só nos encontramos três vezes na vida. Acho que, naquela época, já fazia dois, três anos que não nos víamos. Eu estava gerenciando pessoas de quem ela não gostava, e provavelmente ela viu meu nome surgir e pensou: ‘Não gosto dessas pessoas, então não gosto dele.’ Mas nunca tivemos a oportunidade de sentar frente a frente e ter uma conversa, até hoje.”

‌



Mais adiante, Braun surpreendeu ao elogiar a forma como Taylor Swift lidou com a situação das regravações, reconhecendo sua habilidade estratégica e o impacto cultural de seu trabalho. Demonstrando admiração, ele exaltou a artista pela maneira como transformou um revés em triunfo:

“Ela se saiu incrivelmente bem e, basicamente, teve o maior momento de sua carreira”, afirmou Braun, destacando o sucesso comercial e artístico das regravações. “Foi uma jogada brilhante da parte dela. Mas, além disso, toda vez que ela lançava [um álbum regravado], havia um aumento no catálogo original, e foi assim que percebemos: ‘OK, se ela não os quer, ainda assim isso é um ótimo ativo.’”

‌



Na sequência, ele foi ainda mais enfático em sua admiração:

“Ela é a maior artista de todos os tempos.”

‌



Além dos temas profissionais, Braun também abriu o coração ao falar sobre sua vida pessoal. Ele comentou sobre o impacto profundo de sua separação conjugal, revelando que esse momento foi decisivo para sua transformação emocional. O empresário relembrou que o divórcio foi algo inédito em sua família e que ele mesmo precisou se reconstruir a partir dessa perda:

“Ninguém na minha família jamais havia se divorciado. Naquela época, eu havia construído essa base em torno de Scooter, porque achava que Scott (seu nome de nascimento) não era forte o suficiente. Eu ainda não sabia disso.”

Ele prosseguiu descrevendo o que sentiu durante o colapso de seu casamento, enfatizando como, mesmo com uma carreira bem-sucedida, sentiu-se perdido e desconectado de sua essência:

“Tinha a carreira perfeita, a esposa perfeita, a vida perfeita, os filhos, o sucesso… Achava que isso me tornava digno de amor. E só quando meu casamento desmoronou e eu não consegui consertá-lo é que me senti um fracasso, porque percebi que não tinha base.”

Por fim, Scooter Braun refletiu sobre como a separação afetou sua vida mais profundamente do que qualquer crise pública ou conflito profissional, incluindo a situação com Taylor Swift.

“Foi a melhor coisa que já me aconteceu, porque os altos e baixos da vida de artista, a situação com Taylor… nada disso realmente me abalou. Perder meu casamento me afetou.”