Sekou rompe barreiras e apresenta novo single após quase dois anos de hiato O cantor fala sobre o retorno aos lançamentos, sua evolução pessoal e a experiência de trabalhar com grandes artistas internacionais... TMJ Brazil|Do R7 18/08/2025 - 13h19 (Atualizado em 18/08/2025 - 13h19 )

Sekou rompe barreiras e apresenta novo single após quase dois anos de hiato

Nesta segunda-feira (18), o cantor Sekou concedeu uma entrevista à revista norte-americana Billboard. O artista, que retorna ao cenário musical após quase dois anos sem lançamentos, veio apresentar sua mais nova faixa, “Catching Bodies”, lançada na última quinta-feira (14). Durante a conversa, ele falou sobre o processo de criação da música, sua evolução pessoal, e também comentou suas parcerias com grandes nomes da indústria, como Justin Bieber e o rapper Central Cee.

Sekou começou a entrevista refletindo sobre o intenso período de autodescoberta que precedeu a criação da nova faixa, lembrando como a pressão da indústria e a expectativa do público o fizeram questionar seu próprio caminho artístico:

“Tenho trabalhado nesta música por cerca de um ano e meio. Já mencionei antes que realmente tive dificuldades em me encontrar, e acho que, como artista, há muita pressão para descobrir rapidamente quem você é quando pessoas da indústria ficam animadas com seu trabalho. Acabei me perdendo e precisava entender quem eu realmente sou.”

Enquanto falava, Sekou destacou a importância do suporte de sua equipe de produção e como a colaboração com compositores e produtores permitiu que ele experimentasse novas sonoridades, finalmente se libertando das amarras que o faziam se esconder atrás do piano:

“Trabalhei com dois caras chamados Tiron e Jeff Kitty. Eles são compositores e produtores incríveis. Eu só queria realizar algo que venho dizendo desde o início: adoro dançar, amo música mais animada e simplesmente adoro criar algo que faça minha voz soar grandiosa. Toda essa nova música tem exatamente isso. Há um artista de verdade nela. Eu costumava me esconder muito atrás do piano, e sinto que isso não representa mais quem eu sou.”

Com essa liberdade criativa, Sekou conseguiu criar uma música que reflete sua personalidade atual e conecta seu lado vocal e performático com o desejo de produzir faixas mais animadas e envolventes. Atualmente, “Catching Bodies” já acumula mais de 100 mil reproduções no Spotify. Seu último lançamento solo havia sido em 11 de abril de 2024, com a faixa “let go of me slowly”, que hoje possui mais de 1,5 milhão de reproduções na plataforma.

Durante a entrevista, Sekou detalhou o surgimento de suas colaborações com Central Cee e Justin Bieber, ressaltando que a proximidade nas redes sociais e a construção de amizades genuínas foram fundamentais para que essas parcerias acontecessem:

“Tudo aconteceu meio que, ao mesmo tempo. Mas, honestamente, todas as conexões foram feitas pelo Instagram. Eu adoro mandar mensagens diretas o tempo todo, porque gosto de estar atenta a tudo — o que pode ser tanto positivo quanto negativo.”

Ele então explicou como a amizade com Justin Bieber se desenvolveu antes de qualquer intenção de colaboração, mostrando maturidade e atenção ao aspecto humano das parcerias artísticas:

“A história com o Justin começou pelo Instagram… mas a amizade veio primeiro. Eu não entrei nisso pensando: ‘Quero escrever com ele.’ Claro que adoraria, mas primeiro construímos uma amizade, e depois a música começou a surgir. Eu estava trabalhando naquela casa por cerca de um mês, apenas rabiscando ideias em tudo, de forma livre e criativa.”

Sekou participou como vocal de apoio na faixa “Too Long”, presente no álbum SWAG de Justin Bieber. Atualmente, a música possui mais de 16 milhões de reproduções acumuladas no Spotify.