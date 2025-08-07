Selena Gomez avalia turnê e destaca amizade com Taylor Swift Em entrevista ao podcast Therapuss, cantora revela desejo de reencontrar os fãs TMJ Brazil|Do R7 07/08/2025 - 09h18 (Atualizado em 07/08/2025 - 09h18 ) twitter

Na última quarta-feira (07), a cantora Selena Gomez foi entrevistada pelo apresentador Jake Shane no podcast Therapuss. Durante a conversa, a artista abriu o coração sobre diversos aspectos de sua trajetória pessoal e profissional. Entre os assuntos abordados, Gomez falou sobre a possibilidade de voltar aos palcos, refletiu sobre sua relação artística e amorosa com o produtor Benny Blanco, compartilhou histórias sobre suas amizades — com destaque para a forte ligação com Taylor Swift — e apresentou o mais novo perfume lançado por sua marca, a Rare Beauty.

Ao ser questionada sobre uma possível retomada das apresentações ao vivo, Selena Gomez confessou que sua resposta inicial costuma ser negativa. No entanto, ela demonstrou abertura para repensar essa decisão caso encontre uma maneira diferente e mais saudável de encarar o processo de produção e execução de uma turnê.

“Acho que fazer turnê é algo agridoce para mim… Eu me pergunto [às vezes] se talvez exista uma nova forma de fazer turnê que eu poderia tentar, porque, sabe, quando me perguntam, eu normalmente digo ‘não’, mas tenho certeza de que há uma maneira que eu poderia fazer isso.”

Ainda refletindo sobre sua carreira musical, a cantora comentou sobre a época em que se apresentava com a banda Selena Gomez & The Scene. Ao relembrar esse período, revelou que sua música favorita desse repertório é Who Says, e destacou que essa é uma das poucas canções que ainda a motivariam a subir novamente aos palcos, tamanha a conexão emocional que sente com a faixa.

A última turnê realizada por Selena Gomez foi a Revival World Tour, segunda e, até então, última excursão solo da artista. A turnê foi concebida para divulgar o álbum Revival (2015), que inclui sucessos como Same Old Love, Good For You e Hands To Myself. A série de shows iniciou-se em 6 de maio de 2016, com apresentação no Mandalay Bay Events Center, em Las Vegas, e se encerrou em 13 de agosto do mesmo ano, com um espetáculo na Vector Arena, em Auckland, Nova Zelândia.

Apesar do sucesso inicial, a Revival Tour precisou ser interrompida. Selena ainda tinha datas agendadas na Europa e na América do Sul, incluindo o Brasil, mas, devido a complicações relacionadas à ansiedade e ao tratamento do lúpus, foi forçada a cancelar os compromissos restantes. No Brasil, estavam previstas apresentações em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro.

Outro momento marcante do episódio do Therapuss foi quando Selena Gomez compartilhou detalhes sobre o início de sua longa amizade com a cantora Taylor Swift. Segundo ela, o vínculo entre as duas surgiu enquanto ambas se relacionavam com integrantes dos Jonas Brothers, Nick Jonas e Joe Jonas.

“Taylor e eu namoramos os Jonas Brothers, eu namorei o Nick e ela namorou o Joe. Éramos jovens. A gente não fazia ideia do que estava fazendo. Nós duas gostamos de dizer que a melhor coisa que saiu desses relacionamentos foi a nossa amizade.”

A amizade só cresceu com o passar dos anos. Selena Gomez relembrou, com carinho, o momento em que teve o privilégio de ouvir em primeira mão uma das músicas mais icônicas da carreira de Taylor Swift: Love Story. Em tom nostálgico, ela descreveu como foi presenciar a hesitação e a empolgação da amiga ao compartilhar a faixa pela primeira vez.

“Foi uma daquelas músicas que, assim que ouvi, pensei: ‘Essa é uma das músicas mais lindas de todas’ […] Ela disse algo tipo, ‘Ok, quero te mostrar essa música, mas, assim, sabe, não sei… Vai ser o primeiro single. Eu acho, eu acho.’ E só de ouvir ela falando essas coisinhas e depois escutar a música — ela é tipo um camaleão.”

A amizade entre as duas cantoras continua forte até hoje. A última aparição pública delas juntas aconteceu durante a comemoração dos 33 anos de Selena Gomez. Na ocasião, a artista compartilhou em seu perfil no Instagram um carrossel de fotos da festa, em que Taylor Swift aparece entre os convidados. A publicação ultrapassou 4,5 milhões de curtidas.