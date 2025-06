Selena Gomez comenta sobre remix de faixa lançada em 2019 Remix resgata memórias e ganha novos elementos TMJ Brazil|Do R7 17/06/2025 - 17h17 (Atualizado em 17/06/2025 - 17h17 ) twitter

A cantora norte-americana Selena Gomez revelou recentemente a existência de um remix da faixa “I Can’t Get Enough”, lançada em 2019 em parceria com Benny Blanco, J Balvin e Tainy. A nova versão tem como objetivo impulsionar uma campanha publicitária da artista em colaboração com uma marca de biscoitos.

Sobre a importância da música em sua vida pessoal, Selena comentou durante a divulgação da ação:

“Essa música sempre terá um lugar especial no meu coração, por razões óbvias. Quando Benny [Blanco] e eu estávamos trabalhando no nosso álbum, sabíamos que ela fazia parte da nossa história e precisava estar no projeto. Queríamos oferecer aos fãs algo divertido para acompanhar essa parceria com a marca, e essa faixa fez todo o sentido tematicamente. O remix soa um pouco mais divertido que a versão original. Também adoro o ritmo mais acelerado — acho que combina muito com o verão e com uma vida mais leve, ao ar livre.”

O álbum “I Said I Love You First” foi lançado em 21 de março deste ano, trazendo 13 faixas inéditas de Selena Gomez e Benny Blanco. No mesmo dia, o duo divulgou o single “Younger and Hotter Than Me”, lançado junto com o disco.

Em uma publicação no Instagram, Selena Gomez comentou sobre o processo de criação ao lado do noivo e as emoções que procuraram transmitir com o projeto:

“Na criação de I Said I Love You First, eu e o Benny pudemos explorar muitos lados de nós mesmos, tanto como indivíduos quanto como casal. Eu amo o lado Sunset Blvd, que é divertido, leve e apaixonadamente ousado, e amo igualmente as partes mais suaves, quietas e introspectivas de nós dois. Você pode ouvir esse lado em Younger and Hotter Than Me. É uma música muito especial para nós, e o clipe sai hoje à noite junto com o álbum. Queríamos dar a vocês uma prévia de Younger and Hotter Than Me antes do lançamento (…) Mal podemos esperar para que vocês ouçam esse álbum. Obrigada por estarem aqui.”

Atualmente, o álbum conta com quatro singles oficiais: “Younger and Hotter Than Me”, “Call Me When You Break Up” (parceria com Gracie Abrams), “Sunset Blvd” e “I Can’t Get Enough”. Além disso, Selena e Benny lançaram o videoclipe de “Talk”, faixa presente na versão deluxe do disco, intitulada “I Said I Love You First… And You Said It Back”, lançada em 2 de maio.