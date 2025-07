Selena Gomez lança primeiro perfume da Rare Beauty Rare Eau de Parfum chega em agosto com design acessível e marca a estreia da cantora no mundo das fragrâncias TMJ Brazil|Do R7 30/07/2025 - 11h37 (Atualizado em 30/07/2025 - 11h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Selena Gomez lança primeiro perfume da Rare Beauty TMJ Brazil

Na última segunda-feira (28), a cantora Selena Gomez apresentou uma nova adição à sua linha de produtos da marca Rare Beauty. Conhecida por seu compromisso com a inovação e inclusão no setor de beleza, a artista revelou que sua coleção de maquiagens passará a contar, pela primeira vez, com uma fragrância exclusiva. Intitulada Rare Eau de Parfum, a novidade chegará às prateleiras em 7 de agosto, marcando a estreia da artista no universo dos perfumes dentro de sua própria empresa.

Selena Gomez tem sido uma voz ativa na conscientização sobre o lúpus, uma doença autoimune com a qual convive há anos. Em diversas ocasiões, a cantora compartilhou como essa condição afeta sua rotina e inspirou decisões fundamentais na criação dos produtos da Rare Beauty. Durante o anúncio do novo perfume, ela destacou o cuidado especial com o design das embalagens, não apenas da fragrância, mas de toda a linha, para facilitar o uso por pessoas com limitações motoras.

“Por causa do lúpus, às vezes até abrir uma garrafa é difícil. Já precisei usar as duas mãos para aplicar um spray. Não é tão triste quanto parece. Estou viva. E isso é o que importa.”, declarou.

Na descrição oficial da fragrância, Selena Gomez reforça o compromisso com a acessibilidade, enfatizando que cada detalhe foi pensado para tornar a experiência do usuário o mais confortável possível, sem abrir mão da sofisticação.

‌



“Cuidadosamente projetado com acessibilidade em mente, o frasco luxuoso e ergonômico garante uma aplicação confortável e sem esforço, com uma tampa com sistema de trava giratória, ideal para viagens.”

À frente da Rare Beauty, Selena Gomez ampliou ainda mais sua presença no cenário internacional. Além de consolidar sua carreira nas áreas da música, do cinema e da moda, ela também se destacou como uma referência no mundo dos negócios. A criação de sua marca de cosméticos permitiu que a artista alcançasse um novo patamar: o de bilionária. Segundo a agência Bloomberg, atualmente a Rare Beauty é avaliada em mais de 2 bilhões de dólares, colocando Selena entre as poucas artistas da indústria musical a conquistar tal feito através do empreendedorismo.