Selena Gomez recebe elogios de Martin Short por atuação e profissionalismo

Na última segunda-feira (18), a cantora e atriz Selena Gomez foi um dos destaques em uma entrevista publicada pelo jornal The LA Times. A ocasião contou com a participação do ator Martin Short, intérprete do carismático Oliver Putnam na série Only Murders in the Building, produção estrelada por ele, Selena Gomez e Steve Martin. Na conversa, o veterano refletiu sobre sua carreira, comentou os bastidores da série e revelou detalhes sobre a convivência com a artista pop, que há anos transita entre o cinema, a TV e a música.

Ao ser questionado sobre sua parceira de cena, Short fez questão de ressaltar não apenas a amizade que surgiu entre eles durante as gravações, mas também o caráter e o talento de Selena Gomez. O ator descreveu a colega como alguém de personalidade cativante, destacando sua doçura e profissionalismo no ambiente de trabalho. A fala surgiu em resposta a uma pergunta sobre como é dividir o set com alguém de uma geração completamente diferente da sua:

“Ela é de uma geração diferente, mas também é apenas uma pessoa doce e adorável — você pode ser encantador aos 80, encantador aos 20, ou o contrário. Mas, além disso, ela é profissional, sabe suas falas, é pontual.”

Em outro momento da entrevista, Martin Short se dedicou a falar sobre o sucesso da produção, que já conquistou público e crítica. Ele explicou que a sintonia entre os três protagonistas foi determinante para a força da narrativa, e que a convivência diária acabou extrapolando os limites das gravações. Para o ator, a amizade entre ele, Steve Martin e Selena Gomez é hoje uma parte essencial da experiência no set, trazendo leveza e naturalidade às filmagens.

“Acho que o que mais contribuiu para o sucesso da série é que nós três trabalhamos de uma forma semelhante — de maneira descontraída, divertida, rindo no set, rindo dos erros, sem pressão, porque isso é a única coisa que você pode controlar. Você não sabe se o filme vai ser bom, mas pode controlar o ambiente de trabalho.”

Atualmente, Only Murders in the Building está em fase de produção de sua quinta temporada, que estreia no Disney+ a partir do dia 9 de setembro. No ano passado, a série foi consagrada no SAG Awards, vencendo os prêmios de Melhor Elenco em Série de Comédia. A quarta temporada contou com participações de grandes nomes de Hollywood, como Meryl Streep, Eugene Levy, Paul Rudd, Jane Lynch e Da’Vine Joy Randolph.