Selena Gomez se declara fã de Sabrina Carpenter e pede prévia do novo álbum Durante participação no podcast Therapuss, cantora elogiou o trabalho da colega e revelou estar ansiosa pelo lançamento de Man's Best... TMJ Brazil|Do R7 08/08/2025 - 14h39 (Atualizado em 08/08/2025 - 14h39 )

Selena Gomez se declara fã de Sabrina Carpenter e pede prévia do novo álbum TMJ Brazil

Na última quarta-feira (06), a cantora e atriz Selena Gomez participou do podcast Therapuss, apresentado por Jake Shane. Conhecida por sua trajetória marcante na música pop e pela carreira iniciada ainda jovem no Disney Channel, Selena relembrou suas origens e aproveitou a conversa para expressar carinho por outra artista que também surgiu no canal infantil: Sabrina Carpenter. Assim como Selena, Sabrina conquistou notoriedade ao transitar do universo da atuação para o da música, e hoje é um dos nomes mais comentados da nova geração do pop.

Demonstrando entusiasmo com os próximos passos da colega, Selena Gomez revelou estar ansiosa pelo novo lançamento de Sabrina e fez um comentário descontraído sobre sua curiosidade em ouvir o que vem por aí:

“Sou obcecada pela Sabrina. Fico pensando: ‘será que posso ter uma pequena prévia do álbum? Porque adoro a música dela. Só quero uma pequena prévia!’”, contou, rindo.

Sabrina Carpenter se prepara para lançar seu sétimo álbum de estúdio, intitulado Man’s Best Friend, previsto para chegar às plataformas digitais no dia 29 de agosto. Este será o primeiro grande lançamento da cantora desde a versão deluxe de seu último disco, divulgada em 14 de fevereiro deste ano. O projeto é aguardado com expectativa pelos fãs e marca mais um capítulo de sua ascensão artística.

Ainda durante a entrevista, Selena Gomez abordou outro tema recorrente em sua vida: o julgamento constante nas redes sociais. Reconhecida por sua franqueza e pelo ativismo em torno da saúde mental, a cantora refletiu sobre como lida com os ataques virtuais e as críticas que recebe diariamente, principalmente vindas de desconhecidos na internet.

“Eu não me importo porque não é a realidade. Vivemos em uma geração onde as pessoas leem as coisas e tomam como verdades absolutas. As pessoas acreditam 100% nas primeiras coisas que elas veem”, disse, criticando a superficialidade e a rapidez com que informações são absorvidas e compartilhadas online.

Selena Gomez tem se destacado nos últimos anos como uma voz ativa em prol do cuidado com a saúde mental. Um dos marcos dessa jornada foi o documentário My Mind and Me, no qual compartilha momentos íntimos de sua trajetória pessoal e profissional, incluindo episódios marcados por ansiedade, pressão midiática e autoconhecimento. Além da música e da atuação, ela vem utilizando sua marca de cosméticos, Rare Beauty, como plataforma de conscientização, reforçando a importância de discutir o bem-estar emocional de forma aberta e acessível.