Shakira envia recado aos fãs brasileiros e reacende esperanças de novos shows no país

Na última terça-feira (08), a cantora colombiana Shakira divulgou um vídeo especial direcionado aos fãs brasileiros. A gravação foi uma resposta carinhosa à campanha promovida por admiradores do país, que movimentaram as redes sociais com a hashtag #QueremosShakiranoBrasil, pedindo o retorno da artista com a turnê “Las Mujeres Ya No Lloran Tour” ao Brasil.

No vídeo, Shakira surge sorridente e descontraída, falando em português e interagindo diretamente com o público brasileiro. Com bom humor, ela brinca sobre o desejo dos fãs de vê-la novamente no país:

“Pessoal, vocês realmente querem que eu volte ao Brasil? Tenho muita saudade de vocês.”

A cantora abriu oficialmente a turnê no Brasil, com dois grandes shows: o primeiro no dia 11 de fevereiro, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e o segundo em São Paulo, no Estádio MorumBIS.

‌



Atualmente, Shakira segue com a etapa norte-americana da turnê. A série de shows começou no dia 13 de maio, com show no Bank of America Stadium em Charlotte nos Estados Unidos. As datas retornam no dia 4 de agosto, em apresentação no SoFi Stadium, em Los Angeles, Califórnia, e se estendem até 24 de setembro, quando se encerram no Estádio Luis “El Pirata” de la Fuente, em Veracruz, no México.

Após concluir essa fase no hemisfério norte, a artista retorna à América do Sul para os últimos shows da turnê, com início no seu país natal, a Colômbia, nos dias 25 de outubro, 1º de novembro e 8 de novembro. Em seguida, Shakira se apresenta no Equador, Chile, Peru, Paraguai, Uruguai e encerra a turnê no dia 9 de dezembro, no Estádio Vélez Sarsfield, em Buenos Aires, Argentina.

Diante da proximidade das datas finais na América do Sul, os fãs brasileiros seguem esperançosos de que o país seja incluído novamente na rota da turnê — principalmente como parte do encerramento dessa jornada marcante.