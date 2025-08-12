Shania Twain elogia Sabrina Carpenter em entrevista Durante entrevista, Shania destacou o talento e a simpatia da estrela em ascensão TMJ Brazil|Do R7 12/08/2025 - 16h18 (Atualizado em 12/08/2025 - 16h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Shania Twain elogia Sabrina Carpenter em entrevista TMJ Brazil

Recentemente, a renomada cantora country Shania Twain esteve no estúdio do programa de televisão canadense ETalk, exibido pela CTV e apresentado por Tyrone Edwards. Conhecida mundialmente pelo sucesso icônico “Man! I Feel Like a Woman”, Twain falou de forma descontraída e sincera em uma entrevista divulgada nesta segunda-feira (11). Durante a conversa, um dos momentos mais marcantes foi quando a artista comentou sobre sua experiência com a jovem e talentosa cantora norte-americana Sabrina Carpenter, que recentemente surpreendeu os fãs ao apresentar um cover da música That Don’t Impress Me Much em seu show da Short’n Sweet Tour, realizado em Toronto, no Canadá.

Quando o entrevistador pediu que Shania Twain compartilhasse suas impressões ao conhecer Sabrina, ela falou com admiração sobre a personalidade cativante e o talento artístico da jovem cantora:

“Sabrina é uma pessoa muito legal e genuína. Ela é quase popular demais para precisar ser simpática, mas mesmo assim é, e eu realmente adoro isso nela. Além disso, ela é extremamente talentosa, sabe? Cantávamos juntas durante os ensaios, e ela tem uma voz linda, capaz de interpretar qualquer música com perfeição. Além do talento vocal, é uma atriz excelente e leva sua carreira com muito profissionalismo.”

Ao ser convidada a resumir o que mais a encantou em Sabrina Carpenter, Shania Twain não poupou elogios, destacando a combinação rara entre beleza, carisma e talento:

‌



“Ela é tão linda e tão popular, que quase nem precisaria ser legal… mas ela é legal mesmo assim, e eu realmente admiro isso nela. Além do mais, é super talentosa.”

A relação entre Sabrina Carpenter e Shania Twain ganhou forma durante as gravações do especial de Natal para a Netflix, intitulado A Nonsense Christmas, que teve Sabrina como apresentadora. Nesse projeto especial, as duas cantoras uniram vozes e estilos ao apresentarem juntas um cover da clássica faixa Santa Baby, encantando o público e consolidando uma parceria musical cheia de simpatia.