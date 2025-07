Slipknot celebra 25 anos do álbum de estreia com edição especial Nova versão do disco lançado em 1999 contará com mais de 50 faixas. TMJ Brazil|Do R7 25/07/2025 - 14h18 (Atualizado em 25/07/2025 - 14h18 ) twitter

Na última quinta-feira (24), o grupo de rock norte-americano Slipknot anunciou o relançamento de uma edição especial de seu primeiro álbum de estúdio. Intitulado com o nome da própria banda, Slipknot, o disco original foi lançado em 29 de junho de 1999 e é amplamente reconhecido como um divisor de águas no cenário do metal. Agora, para comemorar os 25 anos dessa estreia impactante, a banda prepara o lançamento da edição comemorativa Slipknot (25th Anniversary Edition), marcada para o dia 5 de setembro.

O álbum, que apresentou ao mundo o som visceral, a estética perturbadora e a energia brutal do grupo, contava originalmente com 15 faixas. Já a nova edição promete uma experiência muito mais completa e imersiva, reunindo mais de 50 faixas, entre elas demos inéditas criadas durante as sessões originais, gravações ao vivo de apresentações emblemáticas e versões alternativas das músicas que moldaram o estilo da banda. A reedição também inclui nove fotos de colecionador, uma nova arte de capa e imagens dos bastidores que revelam momentos raros e íntimos da trajetória do Slipknot.

Durante o anúncio, os integrantes do grupo refletiram sobre o impacto duradouro do álbum e o caminho percorrido desde seu lançamento. O guitarrista Jim Root, que entrou para a banda pouco antes do lançamento do disco, recordou os sentimentos de incerteza e a surpresa diante do sucesso que se seguiu:

“Nós amamos o que fizemos com o primeiro álbum, mas nem sabíamos se haveria algo depois disso. A gente só queria que as pessoas ouvissem,” relembrou Root, destacando a humildade e a dedicação que marcaram o início da carreira. “Esgotar discos e ingressos, fazer turnês bem-sucedidas — esses são objetivos de qualquer banda. Mas, de certa forma, o cenário dos sonhos se tornou realidade para nós.”

Já o percussionista Shawn Crahan, conhecido por seu alter-ego Clown e por ser um dos fundadores do Slipknot, falou sobre a conexão visceral com os fãs ao longo das décadas. Para ele, o público sempre esteve no centro da experiência ao vivo da banda:

“Todas às vezes que subi no palco, nunca foi sobre quantas pessoas estavam lá, porque a minha cultura, os maggots (como são chamados os fãs da banda Slipknot), sempre comparecem,” afirmou Crahan, referindo-se com orgulho à leal base de fãs que acompanha o grupo desde os primórdios.

Com essa edição de aniversário, o Slipknot não apenas celebra um marco em sua carreira, mas também presta homenagem à legião de fãs que ajudou a transformar um álbum de estreia em um fenômeno cultural.