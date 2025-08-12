sombr anuncia data de lançamento de seu aguardado álbum de estreia O cantor norte-americano confirmou que I Barely Know Her chegará ao público em agosto TMJ Brazil|Do R7 12/08/2025 - 10h18 (Atualizado em 12/08/2025 - 10h18 ) twitter

Na última segunda-feira (11), o cantor norte-americano sombr, um dos nomes mais comentados da nova cena pop internacional, anunciou oficialmente o lançamento de seu primeiro álbum de estúdio. Reconhecido por críticos e fãs como uma das maiores promessas da música atual, o artista é cotado para concorrer à categoria de Artista Revelação na próxima edição do Grammy Awards. O projeto, intitulado I Barely Know Her, chegará às plataformas digitais no dia 22 de agosto.

O disco de estreia reunirá faixas inéditas e músicas já conhecidas do público, lançadas previamente e responsáveis por consolidar a rápida ascensão de sombr. O carro-chefe é o hit “Back to Friends”, que atualmente ocupa a segunda posição no ranking diário do Spotify Global, registrando mais de 5,2 milhões de streams por dia. Desde seu lançamento, em 27 de dezembro de 2024, a canção já acumula mais de 614 milhões de reproduções, tornando-se o maior sucesso da carreira do cantor até o momento.

Após o estrondoso impacto de seu single de estreia, sombr manteve o ritmo com o lançamento de “Undressed”, em 21 de março deste ano. A faixa seguiu o caminho de sucesso de Back to Friends, conquistando rapidamente o público e marcando a melhor colocação do artista na Billboard Hot 100, ao atingir o 25º lugar. Atualmente, permanece na 28ª posição do chart, ligeiramente acima de Back to Friends, que está na 30ª. Undressed já ultrapassa 384 milhões de streams no Spotify, reforçando a presença de sombr entre os artistas mais ouvidos globalmente.

Na sequência, o cantor apresentou “We Never Dated”, lançada em 20 de junho. Apesar de mais intimista e menos explosiva que os singles anteriores, a música ultrapassou 56 milhões de reproduções e manteve a expectativa elevada para a chegada do álbum.

O último single antes do lançamento do disco foi “12 to 12”, disponibilizado em 24 de julho. A faixa ganhou ainda mais visibilidade ao contar com a participação especial da nova estrela pop e sensação do momento, Addison Rae, no videoclipe oficial. Com mais de 25 milhões de streams no Spotify, a canção ajudou a fechar com força a etapa de pré-lançamento do álbum. Todas essas músicas estarão presentes no debut de sombr, que ainda trará outras seis faixas inéditas.

crushing

12 to 12

i wish i knew how to quit you

back to friends

canal street

dime

undressed

come closer

we never dated

under the mat