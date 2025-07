Sombr anuncia nova faixa “12 to 12” com participação surpresa de Addison Rae Novo single chega às plataformas nesta quinta-feira (25) e marca a terceira faixa lançada por sombr em 2025 TMJ Brazil|Do R7 24/07/2025 - 09h58 (Atualizado em 24/07/2025 - 09h58 ) twitter

Sombr anuncia nova faixa "12 to 12" com participação surpresa de Addison Rae

Na última quarta-feira (23), o cantor sombr anunciou o lançamento de sua mais nova faixa, intitulada “12 to 12”, que será disponibilizada nesta quinta-feira (25). Durante a campanha de divulgação do single, o artista despertou a curiosidade do público ao sugerir a presença de uma participação especial no videoclipe da canção. Após gerar expectativa nas redes sociais, sombr revelou a colaboração surpreendente: a cantora e influenciadora Addison Rae será a parceira do músico no material audiovisual.

A confirmação da participação da estrela pop veio por meio de um vídeo publicado na plataforma chinesa de compartilhamento de vídeos, TikTok, onde Addison Rae é uma das personalidades mais populares, acumulando mais de 88 milhões de seguidores. Na legenda da publicação, sombr expressou grande admiração pela artista e celebrou o lançamento iminente do projeto.

“‘12 to 12’, música e vídeo são lançados amanhã, quinta-feira, às 19h. @addisonrae é uma deusa”

“12 to 12” representa o terceiro lançamento de sombr em 2025. Anteriormente, o cantor divulgou a faixa “undressed”, em 21 de março, que já ultrapassou 331 milhões de reproduções no Spotify. Já em 20 de junho, foi lançada “we never dated”, que também conquistou o público e soma atualmente mais de 39 milhões de plays na plataforma.

O sucesso de sombr também se reflete nas paradas musicais. O artista figura atualmente com duas faixas simultâneas na Billboard Hot 100, a principal lista de singles dos Estados Unidos. A canção “undressed” ocupa a 34ª colocação, enquanto “back to friends”, lançada em 27 de dezembro de 2024, está na 38ª posição. Esta última se consolidou como a música mais ouvida da carreira de Sombr, com mais de 511 milhões de streamings no Spotify.