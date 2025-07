sombr comemora topo do Spotify Global e rebate rótulo de “industry plant” Cantor viraliza com faixa feita em casa e comenta críticas sobre ser “produto da indústria” TMJ Brazil|Do R7 08/07/2025 - 14h58 (Atualizado em 08/07/2025 - 14h58 ) twitter

Na última segunda-feira (07), o cantor sombr, conhecido pelo hit viral “Back to Friends”, usou suas redes sociais para celebrar um marco importante na carreira: a faixa alcançou o topo do Spotify Global, consolidando-se como a mais ouvida do mundo. Em uma mensagem emocionada publicada nos stories do Instagram, o artista refletiu sobre o processo criativo por trás da música e sobre como as redes sociais desempenharam um papel essencial na sua ascensão ao sucesso:

“A música mais ouvida no Spotify é uma que eu escrevi e produzi sozinho, e fiz em casa. Ela estourou porque postei nas redes sociais! Você pode fazer qualquer coisa em que colocar sua mente.”

Na sequência, sombr aproveitou o espaço para rebater críticas que o classificam como um “industry plant” — expressão usada para definir artistas que são promovidos como independentes ou “descobertos organicamente”, mas que, na verdade já contam com o apoio estratégico e financeiro de grandes gravadoras desde o início de suas carreiras. Com firmeza, ele rejeitou o rótulo e reafirmou sua trajetória construída com esforço e perseverança:

“‘Produto da indústria’ uma ova. Se você tem acompanhado minha trajetória, sabe que venho trabalhando para isso a vida inteira. Houve muitos altos e baixos. Sou muito grato por ter uma comunidade tão linda e amorosa que me apoia.”

Atualmente, “Back to Friends” permanece na primeira colocação do Spotify Global, com mais de 5,3 milhões de reproduções diárias. Na disputa pela liderança da plataforma, aparecem também a faixa “Golden”, do filme K-pop: Demon Hunters, com 5,2 milhões de plays diários, e “Ordinary”, de Alex Warren, com 5,1 milhões.

Ainda na segunda-feira, sombr surpreendeu os fãs novamente ao publicar, em sua conta no TikTok, um trecho de uma música inédita. A canção foi apresentada com uma legenda que fez os fãs especularem sobre seu conteúdo:

“Acabei de completar 20 anos e não sei se o mundo está preparado para essa música.”

Embora o artista ainda não tenha divulgado a data oficial de lançamento da nova faixa, a prévia já foi suficiente para agitar as redes e aumentar a expectativa do público.