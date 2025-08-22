SZA e Drew Barrymore: amizade e inspirações que atravessam gerações Em registro nostálgico no Instagram, Drew elogia a cantora por escrever música com seu nome TMJ Brazil|Do R7 22/08/2025 - 11h59 (Atualizado em 22/08/2025 - 11h59 ) twitter

Na última quinta-feira (21), Drew Barrymore compartilhou uma foto com a cantora SZA em um post publicado em seu feed no Instagram. As artistas, amigas de longa data, aparecem na imagem em um registro antigo, abraçadas na rua, transmitindo carinho e cumplicidade. Na legenda, Drew Barrymore fez referência a uma música escrita por SZA que leva seu nome: “Eu ainda não consigo acreditar que você escreveu uma música tão linda e a chamou com o meu nome! Sou a garota mais sortuda do mundo! Você é o melhor.” SZA participou do programa apresentado por Drew, no dia 13 de janeiro deste ano. Durante a conversa, a cantora demonstrou todo seu apreço e carinho pela atriz, elogiando sua trajetória profissional e ressaltando como Drew a inspirou a desenvolver mais segurança em si. “Eu amo o jeito como você fala e todo esse seu jeito de ser, sua risada, tanto nos filmes quanto na vida real. Me lembra de tudo em mim que me deixa nervosa, mas em você isso brilha tanto. Você me deu permissão para ser eu mesma… E ser tipo, isso é tão legal… Todas as suas sessões de fotos antigas, eu as procuro… Eu amo você.” Em seu programa, Drew também comentou sobre sua participação no videoclipe da faixa Drew Barrymore, dirigido por Dave Meyers e lançado em 2017. Segundo a atriz e apresentadora, foi difícil conter seu lado fã durante as gravações. “O que podemos fazer de criativo que seja legal e discreto?… E se eu apenas passar por você e nós duas soubermos que estamos aqui por isso? E foi o que fizemos! Eu estava impressionada e agindo como uma fã.” A faixa Drew Barrymore integra o álbum CTRL, lançado por SZA em 9 de junho de 2017. Atualmente, a música acumula mais de 403 milhões de reproduções no Spotify desde seu lançamento, consolidando-se como um dos maiores sucessos da artista.