Tamar Braxton sofre acidente e fala sobre experiência de quase morte
Em carta publicada no Instagram, Tamar revela estar fraca, sem compreender o que aconteceu, e pede orações aos fãs
Na última terça-feira (19), a cantora Tamar Braxton compartilhou um story em seu perfil oficial no Instagram relatando um acidente grave que vivenciou no domingo (17). Dona de faixas como Let Me Know e All the Way Home, Tamar revelou, em uma carta escrita na rede social, que foi encontrada desacordada por um amigo dentro de sua própria casa.
A cantora iniciou sua publicação explicando a fragilidade física e emocional que sentia após o acidente, descrevendo o cansaço e a dificuldade de se comunicar, e o impacto que as ligações constantes de amigos e fãs tinham sobre ela:
“Lutei para escrever isso, mas todo mundo continua me ligando e, honestamente, eu nem consigo mais falar direito, estou tão fraca.”
Em seguida, Tamar Braxton detalhou o mistério e o medo que tomou conta dela ao acordar naquele domingo, sem saber o que havia acontecido. Ela explicou que já se levantou com um ferimento no rosto, cuja origem desconhece, e descreveu as consequências físicas do acidente, incluindo fratura no nariz, perda de dentes e dificuldade de mobilidade.
“Quase morri no domingo. Fui encontrada em uma poça de sangue pelo meu amigo, com um ferimento no rosto. À medida que os dias passam, a situação piora. Fraturei meu nariz, perdi alguns dentes e minha mobilidade foi afetada.”
No encerramento do comunicado, Tamar Braxton refletiu sobre o impacto profundo que a experiência de quase morte teve em sua percepção da vida. Ela compartilhou seus pensamentos sobre como a recuperação física está conectada à jornada mental que está iniciando e pediu orações sinceras aos fãs, admitindo ainda não compreender completamente o que aconteceu:
“A forma como vejo a vida agora é totalmente diferente. Conforme minha saúde melhora, minha jornada mental começa… Rezem por mim de verdade. Eu nem sei o que aconteceu comigo.”
Tamar Braxton estava produzindo uma turnê para este ano e havia lançado recentemente o single You On You, no dia 2 de maio.
