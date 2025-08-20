Tamar Braxton sofre acidente e fala sobre experiência de quase morte Em carta publicada no Instagram, Tamar revela estar fraca, sem compreender o que aconteceu, e pede orações aos fãs TMJ Brazil|Do R7 20/08/2025 - 11h39 (Atualizado em 20/08/2025 - 11h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tamar Braxton sofre acidente e fala sobre experiência de quase morte TMJ Brazil

Na última terça-feira (19), a cantora Tamar Braxton compartilhou um story em seu perfil oficial no Instagram relatando um acidente grave que vivenciou no domingo (17). Dona de faixas como Let Me Know e All the Way Home, Tamar revelou, em uma carta escrita na rede social, que foi encontrada desacordada por um amigo dentro de sua própria casa.

A cantora iniciou sua publicação explicando a fragilidade física e emocional que sentia após o acidente, descrevendo o cansaço e a dificuldade de se comunicar, e o impacto que as ligações constantes de amigos e fãs tinham sobre ela:

“Lutei para escrever isso, mas todo mundo continua me ligando e, honestamente, eu nem consigo mais falar direito, estou tão fraca.”

Em seguida, Tamar Braxton detalhou o mistério e o medo que tomou conta dela ao acordar naquele domingo, sem saber o que havia acontecido. Ela explicou que já se levantou com um ferimento no rosto, cuja origem desconhece, e descreveu as consequências físicas do acidente, incluindo fratura no nariz, perda de dentes e dificuldade de mobilidade.

‌



“Quase morri no domingo. Fui encontrada em uma poça de sangue pelo meu amigo, com um ferimento no rosto. À medida que os dias passam, a situação piora. Fraturei meu nariz, perdi alguns dentes e minha mobilidade foi afetada.”

No encerramento do comunicado, Tamar Braxton refletiu sobre o impacto profundo que a experiência de quase morte teve em sua percepção da vida. Ela compartilhou seus pensamentos sobre como a recuperação física está conectada à jornada mental que está iniciando e pediu orações sinceras aos fãs, admitindo ainda não compreender completamente o que aconteceu:

‌



“A forma como vejo a vida agora é totalmente diferente. Conforme minha saúde melhora, minha jornada mental começa… Rezem por mim de verdade. Eu nem sei o que aconteceu comigo.”

Tamar Braxton estava produzindo uma turnê para este ano e havia lançado recentemente o single You On You, no dia 2 de maio.