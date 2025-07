Tate McRae levanta suspeitas de nova edição de álbum após post misterioso Com referência à estética de So Close to What e citação de Anaïs Nin, publicação instiga fãs sobre possível lançamento com faixas inéditas... TMJ Brazil|Do R7 24/07/2025 - 11h18 (Atualizado em 24/07/2025 - 11h18 ) twitter

Na última quarta-feira (23), a cantora Tate McRae compartilhou uma nova imagem em seu perfil no Instagram. Na publicação, chama atenção a estética visual, que remete diretamente ao conceito de seu mais recente álbum de estúdio, So Close to What, lançado em 24 de fevereiro deste ano. A semelhança com o ensaio fotográfico utilizado na capa do disco levou fãs e internautas a especularem sobre o possível lançamento de uma nova edição do álbum, com faixas adicionais incluídas.

As suspeitas de novidades envolvendo Tate McRae ganharam ainda mais força por conta da legenda escolhida para acompanhar a imagem. No post, a cantora inseriu uma citação da escritora francesa Anaïs Nin, conhecida por sua escrita poética e introspectiva. A frase selecionada faz referência a um estado de inquietação e a um chamado irresistível em direção ao desconhecido, sugerindo uma movimentação criativa por parte da artista. Muitos fãs interpretaram a escolha da citação como um indício de que Tate esteja prestes a retornar com novas músicas.

“Estou inquieta. As coisas estão me chamando para longe. Meu cabelo está sendo puxado pelas estrelas novamente.”

Desde o lançamento de So Close to What, Tate McRae esteve envolvida em poucos projetos paralelos. Um dos mais notáveis foi a faixa “Just Keep Watching”, que integra a trilha sonora oficial do filme F1: The Movie. Lançada em 30 de maio, a música rapidamente conquistou grande popularidade e, até o momento, já ultrapassa a marca de 150 milhões de reproduções no Spotify.

Além dessa contribuição para o cinema, a artista também participou do novo álbum do cantor country Morgan Wallen, colaborando na faixa “What I Want”. Disponibilizada em 16 de maio, com o lançamento do álbum completo do artista, a canção já acumula mais de 130 milhões de execuções na mesma plataforma.

Atualmente, o álbum So Close to What segue entre os discos mais consumidos nos Estados Unidos, segundo o ranking da Billboard 200. Na atualização mais recente da parada, o trabalho ocupa a 32ª posição. Já Think Later, segundo álbum de estúdio de Tate McRae, lançado em 8 de dezembro de 2023, ainda figura na 157ª colocação, demonstrando a continuidade do interesse do público pelo repertório da cantora.