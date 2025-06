Taty Girl se surpreende com estrutura de show na Paraíba e desabafa nas redes "Fiquei bem triste", declarou a artista em suas redes sociais TMJ Brazil|Do R7 27/06/2025 - 19h36 (Atualizado em 27/06/2025 - 19h36 ) twitter

Taty Girl passou por uma situação desconfortável ao chegar para um show em Conceição, na Paraíba, durante as festividades juninas do município. A cantora cearense foi um dos assuntos mais comentados da semana após viralizar nacionalmente pelo uso intenso de fogos de artifício em suas apresentações, com gastos que chegam a R$ 16 mil por show apenas com efeitos especiais.

Em vídeos publicados nos stories do Instagram, Taty Girl demonstrou tristeza ao perceber que o palco montado para o evento era totalmente coberto, o que impossibilitava o uso dos efeitos: “Acabei de chegar no camarim e fiquei triste quando olhei pro palco. Fiquei bem triste.” E seguiu explicando: “É tudo coberto, então nada de fogos. Hoje não tem fogos! Em respeito às pessoas, eu já não coloco mais papel picado — mancha o cabelo das loiras, entra coisa no copo da galera… então tirei. Uso só fogo mesmo, mas hoje foi triste.”

Na legenda do vídeo, a artista aproveitou para brincar com a situação e destacar os elementos que fazem seu show arrastar multidões: “Ainda bem que o show é incrível, que a banda é boa, que o repertório é top, que a cantora é testada!” Ela ainda completou, em tom bem-humorado: “Vou pegar o dinheiro dos fogos de hoje e comprar uma viagem com a família.”



Mesmo sem os tradicionais fogos, Taty Girl manteve a animação e realizou normalmente sua apresentação. Conhecida por sua presença marcante nos festejos juninos, a cantora tem mais de 47 shows agendados apenas para o mês de junho e promete mais de 50 looks diferentes para suas performances.

Em entrevista recente ao portal Diário do Nordeste, Taty Girl destacou seu estilo autêntico e sua relação com as tradições da festa: “Tenho o meu próprio estilo, meu jeito. Sempre ponho quadrilha no palco. Acho que fui a primeira artista a colocar quadrilha no palco de forró. Hoje vejo que todo mundo faz também e fico feliz com isso, porque São João é cultura.”