Taylor Swift é alvo de comentário da mãe de Matty Healy Em entrevista a Andy Cohen, Denise afirma que não lamenta ter perdido o papel de sogra da cantora TMJ Brazil|Do R7 25/07/2025 - 12h18 (Atualizado em 25/07/2025 - 12h18 )

Taylor Swift é alvo de comentário da mãe de Matty Healy

Na última quinta-feira (24), a cantora Taylor Swift foi assunto no programa Watch What Happens Live, comandado pelo apresentador Andy Cohen. A convidada da noite foi Denise Welch, atriz britânica e mãe do cantor, compositor e vocalista da banda alternativa The 1975, Matty Healy — que teve um breve relacionamento com Swift. Durante a entrevista, Denise provocou grande repercussão tanto no programa quanto nas redes sociais ao comentar, de forma direta, sobre o antigo envolvimento entre seu filho e a artista.

Sem rodeios, Denise afirmou que não lamenta o fato de não ter se tornado sogra de Taylor Swift. Em tom descontraído, ela buscou suavizar o impacto da declaração ao enfatizar que não guarda ressentimentos em relação à cantora.

“Não ser mais sogra dela é um papel que estou feliz por ter perdido. Não que eu tenha algo contra ela, de forma alguma. Era só que, sabe, era complicado.”

Em outro momento da entrevista, Denise se referiu ao mais recente álbum de estúdio de Taylor, The Tortured Poets Department, sugerindo que grande parte das músicas presentes no projeto teriam sido inspiradas por seu filho, Matty Healy. A atriz ainda comentou como o músico vem lidando com a repercussão.

“Olha, você não pode dizer nada, e aí ela escreve um álbum inteiro. Matty está lidando com tudo com muita elegância. Ele está muito feliz com sua noiva incrível.”

Atualmente, tanto Taylor Swift quanto Matty Healy estão em novos relacionamentos. A cantora namora o jogador de futebol americano Travis Kelce, astro do Kansas City Chiefs e tricampeão do Super Bowl. Já o vocalista da The 1975 está noivo da modelo Gabriette Bechtel.

Na mesma quinta-feira, Travis Kelce movimentou os fãs de Taylor Swift — os chamados swifties — ao publicar uma nova sequência de fotos ao lado da cantora em seu perfil no Instagram. O carrossel, que traz exatamente 13 imagens — número considerado de sorte por Taylor — foi acompanhado da legenda: “Vivi algumas aventuras nesta pré-temporada, mantive tudo sob controle.”

As fotos revelam momentos íntimos e descontraídos do casal, que incluem registros de Taylor acompanhando Travis em compromissos esportivos, saídas românticas e interações com familiares. A publicação rapidamente se tornou viral e, em menos de 24 horas, já ultrapassou a marca de 2,6 milhões de curtidas.