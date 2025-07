Taylor Swift e o segredo do cochicho durante o confronto dos playoffs da AFC Entrevista revela interação descontraída entre a cantora e atleta em partida histórica. TMJ Brazil|Do R7 22/07/2025 - 12h58 (Atualizado em 22/07/2025 - 12h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taylor Swift e o segredo do cochicho durante o confronto dos playoffs da AFC TMJ Brazil

Na última segunda-feira (21), a cantora Taylor Swift foi o tema central da nova edição do programa “A Touch More”, apresentado pela jogadora de basquete Sue Bird e pela jogadora de futebol Megan Rapinoe. Na ocasião, a entrevistada foi a também jogadora de basquete Caitlin Clark, que esteve ao lado de Taylor durante o jogo dos playoffs divisionais da AFC, disputado entre o Houston Texans e o Kansas City Chiefs, time do namorado da cantora.

A partida aconteceu no dia 18 de janeiro deste ano e chamou atenção dos fãs e das apresentadoras por um gesto específico: em um momento do jogo, Taylor Swift se aproximou de Caitlin e cochichou algo em seu ouvido, gesto que despertou a curiosidade das atletas presentes, levando-as a questionar a jogadora sobre o conteúdo daquela conversa tão discreta.

Respondendo à curiosidade, Caitlin revelou com simpatia e um sorriso o que estava compartilhando com Taylor naquele instante, mostrando seu entusiasmo pelo futebol americano e a vontade de esclarecer detalhes do jogo para a cantora, que ainda está aprendendo as regras:

“Honestamente, eu adoro futebol americano e sei muito sobre o assunto. Então, eu estava meio que explicando para ela por que eles jogaram a bandeira. No melhor sentido, ela não entende muito sobre [futebol americano] — eu nem sei tudo, então eu só estava explicando as coisas.”

‌



Mais adiante na entrevista, Caitlin expressou com carinho sua admiração pelo casal formado por Taylor Swift e Travis Kelce, destacando o prazer de poder estar ao lado da cantora em um momento tão especial, e também sua empolgação com a performance do namorado dela na partida:

“Mas sim, foi muito divertido. Sou uma grande fã do Chiefs, então poder passar um tempo com a Taylor, e ainda por cima o Travis [Kelce] jogou muito bem naquela partida.”