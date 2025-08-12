Taylor Swift e Travis Kelce: o lado íntimo do namoro revelado em entrevista Jogador conta como a cantora se tornou fã do futebol americano e compartilha momentos do namoro TMJ Brazil|Do R7 12/08/2025 - 15h18 (Atualizado em 12/08/2025 - 15h18 ) twitter

Nesta terça-feira (12), Travis Kelce, namorado da cantora Taylor Swift, foi anunciado como a nova estrela da capa da edição de agosto da revista GQ. Durante a entrevista exclusiva, o jogador de futebol americano falou de forma sincera e aberta sobre sua relação com a artista, a rotina do casal longe dos holofotes, além de compartilhar reflexões sobre sua carreira e as expectativas que tem para o futuro no esporte.

Quando questionado sobre como é a vida a dois com Taylor Swift quando as câmeras e os flashes não estão presentes, Travis revelou um lado mais íntimo e tranquilo do relacionamento, mostrando que, por trás da fama, existe uma conexão genuína e despretensiosa:

“Sempre que estou com ela, parece que somos apenas pessoas comuns. Quando não há uma câmera nos filmando, somos só dois apaixonados. Pode até parecer outra coisa devido ao quanto falam sobre nós e do quanto somos monitorados quando saímos, mas eu diria que foi algo muito normal… Aconteceu de forma bem orgânica, mesmo que do ponto de vista da mídia estivesse sendo acompanhada. Ainda assim, aconteceu de forma muito natural.”

Ao ser provocado a falar sobre sua experiência nos shows de Taylor Swift, Kelce não escondeu o orgulho e a felicidade de poder se colocar no lugar do fã, compartilhando momentos em que consegue viver a música de uma forma leve e apaixonada:

“Eu tenho a chance de ser o acompanhante. Posso ir e ser aquele fã. Porque eu sou fã. Sou fã de música. Sou fã de arte. E é muito legal poder experimentar ela sendo minha acompanhante no campo de futebol…”

Ainda mais tocante foi o relato de Travis sobre o interesse de Taylor em sua carreira esportiva, um aspecto que fortalece ainda mais a cumplicidade do casal. Ele explicou como a cantora se tornou uma verdadeira fã do futebol americano, absorvendo detalhes técnicos e acompanhando cada jogo com entusiasmo:

“Eu sinto essa mesma alegria toda vez que ela vem aos meus jogos. Eu meio que a tornei fã de futebol. Agora ela é a fã mais dedicada. Ela sabe como são os relatórios de lesão. Entende as situações especiais, terceira descida e curta — todas essas coisas porque ela simplesmente adora ouvir sobre o meu trabalho.”

Atualmente, Travis Kelce está em um período de descanso dentro do calendário competitivo do Kansas City Chiefs. O próximo compromisso do jogador está agendado para o dia 15 de agosto, quando a equipe enfrenta o Seattle Seahawks em um duelo de pré-temporada da NFL.