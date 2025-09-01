Taylor Swift e Travis Kelce vivem momento de celebração Casal celebra o noivado, mas prefere curtir o momento antes de iniciar os preparativos. TMJ Brazil|Do R7 01/09/2025 - 09h58 (Atualizado em 01/09/2025 - 09h58 ) twitter

Taylor Swift e Travis Kelce vivem momento de celebração

Na última terça-feira (26), a cantora Taylor Swift e o jogador de futebol americano Travis Kelce surpreenderam os fãs ao anunciarem oficialmente seu noivado por meio de uma publicação no Instagram. Desde então, começaram a surgir diversas especulações sobre a data do casamento, como seria a cerimônia e quais personalidades estariam presentes nesse momento tão marcante para o casal. Entretanto, segundo a revista norte-americana People, os dois ainda não deram início aos preparativos formais para o casamento.

Uma fonte próxima a Taylor Swift e Travis Kelce revelou que, até agora, o casal está focado apenas em desfrutar do período romântico que sucede o noivado. Esse final de ano, no entanto, promete ser especialmente corrido para ambos. Travis Kelce dará início à temporada de jogos da National Football League (NFL), representando o Kansas City Chiefs em partidas que acontecerão tanto no Brasil quanto em diversas cidades dos Estados Unidos. Taylor Swift, por sua vez, está concentrada nos últimos ajustes para o lançamento de seu décimo segundo álbum de estúdio, intitulado The Life of a Showgirl, previsto para chegar ao público no dia 3 de outubro. Sobre esse momento, a fonte explicou:

“Taylor e Travis estão em clima de celebração desde o noivado. Eles ainda não estão na fase de planejar o casamento. No momento, só querem aproveitar o fato de estarem noivos e vão levar tudo com calma.”

Em seguida, a mesma fonte detalhou como Taylor Swift e Travis Kelce estavam radiantes por finalmente poderem compartilhar a novidade com o público. Recentemente, os dois foram flagrados assistindo a um jogo de futebol americano, ocasião em que exibiram orgulhosamente as alianças de noivado. A fonte também descreveu como os familiares de ambos receberam a notícia.

“Tem sido um alívio não ter mais que manter isso em segredo e eles estão felizes que agora tudo esteja às claras — as duas famílias estão radiantes. Houve brindes, lágrimas de felicidade e todos estão muito empolgados por eles — amigos têm passado para visitá-los e enviado pequenos presentes. Tudo tem sido íntimo, nada exagerado.”

O anúncio do noivado rapidamente ganhou destaque na mídia internacional, gerando desde comentários emocionados dos fãs até manifestações de carinho de nomes famosos como Bad Bunny, Sabrina Carpenter, Selena Gomez, Gracie Abrams, Avril Lavigne e Lil Wayne. Atualmente, a publicação feita pelo casal ultrapassa a marca de 35 milhões de curtidas no Instagram.

Na última sexta-feira (29), a cantora Sabrina Carpenter concedeu uma entrevista à jornalista Gayle King no programa CBS Mornings, onde esteve presente para divulgar seu mais novo álbum, Man’s Best Friend. Durante a conversa, Sabrina foi questionada sobre sua aguardada participação no próximo trabalho de Taylor Swift, já que será a única colaboração confirmada no disco. Ao ser perguntada sobre como será sua contribuição, ela preferiu manter o mistério, respondendo com entusiasmo, mas sem revelar detalhes.

“Estou… tenho que deixar que ela mesma revele tudo… É o bebê dela, e eu estou simplesmente muito feliz e honrada. Quero dizer, admiro ela desde sempre — lembro da primeira vez que ouvi uma música dela, eu tinha 8 anos, estava no ônibus escolar e pensei: ‘Minha vida mudou.’”

Sabrina Carpenter participará justamente da faixa que dá nome ao álbum The Life of a Showgirl, música que encerra a tracklist e já é aguardada com grande expectativa pelo público.