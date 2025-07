Taylor Swift emociona produção de The Buccaneers com a faixa “Lover” Em entrevista, produtor Joe Innes compartilha como a música da cantora americana trouxe o toque final a uma das cenas da série TMJ Brazil|Do R7 31/07/2025 - 10h58 (Atualizado em 31/07/2025 - 10h58 ) twitter

Na última quarta-feira (30), a cantora Taylor Swift foi mencionada em uma entrevista concedida por Joe Innes, produtor da série The Buccaneers. Durante a conversa, Innes comentou sobre a decisão criativa de incluir a faixa “Lover” na trilha sonora do seriado. Lançada em 2023, The Buccaneers já conta com duas temporadas e é uma produção realizada em parceria com a Apple TV.

Em entrevista à revista norte-americana Deadline, Joe Innes explicou como surgiu a ideia de incorporar a canção ao desenrolar da narrativa da série. O produtor relatou que a equipe buscava intensamente por uma música que se encaixasse com perfeição em uma cena de dança. Durante esse processo de busca, surgiu a sugestão de utilizar uma canção de Taylor Swift.

“Na verdade, tínhamos escolhido uma música da Taylor para outro momento, mas amamos tanto essa sequência da escada com a dança. Estávamos realmente lutando para encontrar a música perfeita, e então todos meio que chegamos a esse ponto em que pensamos: ‘Será?’ E soubemos que era a hora da Taylor Swift.”

Após explicar o processo criativo por trás da escolha, o produtor comentou sobre a reação da equipe responsável pela série ao ouvir a faixa na cena. Segundo ele, a sincronia emocional entre a música e o momento foi imediata e comovente. Ele também destacou a facilidade no contato com o time da cantora, que respondeu de maneira calorosa e entusiasmada.

“Colocamos a música e todos choramos. Simplesmente funcionou. Nossos corações se encheram, e dissemos: ‘Tem que ser essa.’ A equipe da Taylor sempre foi muito receptiva com a série, e foi a combinação perfeita. The Buccaneers não seria The Buccaneers sem Taylor Swift.”

Taylor Swift é uma das artistas mais requisitadas quando se trata de trilhas sonoras para produções televisivas. Recentemente, sua canção “Look What You Made Me Do” foi destaque no trailer da nova temporada de The Handmaid’s Tale. Além disso, seu repertório está fortemente presente na série O Verão Que Mudou Minha Vida, que já utilizou músicas como “Cruel Summer” e “False God”, ambas do álbum Lover; “The Way I Loved You (Taylor’s Version)”, do Fearless (Taylor’s Version); e “This Love (Taylor’s Version)”, do 1989 (Taylor’s Version).