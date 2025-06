Taylor Swift faz apresentação surpresa em lugar inesperado Apresentação intimista pegou o público de surpresa na cidade do country TMJ Brazil|Do R7 25/06/2025 - 12h17 (Atualizado em 25/06/2025 - 12h17 ) twitter

Na noite da última terça-feira (24), a cantora norte-americana Taylor Swift surpreendeu os fãs com uma performance da faixa “Shake It Off” (2014). A apresentação aconteceu em Nashville, Tennessee, cidade reconhecida por suas raízes no country. O mais inusitado foi o local escolhido: a cantora do hit “Anti-Hero” subiu ao palco da Brooklyn Bowl durante um evento organizado pela Tight End University.

A presença de Taylor Swift no evento foi motivada pela participação de seu namorado, Travis Kelce, na fundação do projeto, que também foi criado pelos jogadores George Kittle e Greg Olsen. O evento marcou a segunda edição do show anual no local e celebra o quinto ano da Tight End University, que reúne tight ends da NFL de todo o país.

A apresentação foi ainda mais simbólica por marcar o primeiro show de Taylor após o encerramento da “The Eras Tour”, e também sua primeira performance pública desde o anúncio da compra dos masters originais de seus primeiros álbuns, divulgada em 30 de maio. Além de Taylor, também se apresentaram na noite os artistas Jordan Davies, Chase Rice, Sophia Scott e Graham Barham.

Durante sua passagem pelo tapete laranja do Kids’ Choice Awards de 2025, realizado no sábado (21), a rapper Ice Spice comentou, em entrevista ao Entertainment Tonight, sobre sua amizade com o casal Taylor Swift e Travis Kelce. A artista destacou o senso de humor dos dois e compartilhou um lado mais descontraído das superestrelas:

“Eles são muito, muito engraçados. Provavelmente são alguns dos meus amigos mais engraçados. Eles são engraçados, gente, essa é a fofoca. Eles são como a gente.”

A relação entre as artistas ganhou força após o lançamento do remix da faixa “Karma”, presente no álbum “Midnights” (2023). A colaboração já ultrapassou 100 milhões de reproduções no Spotify e acumula mais de 72 milhões de visualizações no YouTube.

Em entrevista à Billboard no ano passado, Ice Spice falou sobre o impacto dos conselhos que recebeu de Taylor Swift durante o processo de gravação:

“Quando eu estava no estúdio com a Taylor, tipo, nunca vou esquecer disso. Ela me disse: ‘Não importa o que aconteça, apenas continue fazendo música e tudo vai ficar bem.’”

Os elogios também vieram da própria Taylor. Em entrevista à Rolling Stone, em 2024, a intérprete de “Blank Space” elogiou a postura de Ice Spice frente à indústria:

“Ver a Ice se aprofundar nos aspectos estratégicos, financeiros e de negócios da carreira dela é algo que me empolga muito. Quanto mais os artistas aprendem sobre os bastidores da indústria da música, mais poder eles podem ter no próprio universo criativo. Eu sabia, pelas perguntas que ela fazia e pelas observações que fazia, que ela não queria ser apenas uma passageira da própria carreira. Ela queria estar no volante.”