Taylor Swift faz visita surpresa a crianças em hospital na Flórida Visita emocionou pacientes, famílias e funcionários do hospital. TMJ Brazil|Do R7 16/06/2025 - 11h16 (Atualizado em 16/06/2025 - 11h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taylor Swift faz visita surpresa a crianças em hospital na Flórida TMJ Brazil

Na última sexta-feira (13), a cantora norte-americana Taylor Swift fez uma visita ao Joe DiMaggio Children’s Hospital, em Hollywood, na Flórida. O hospital pediátrico é referência no tratamento de crianças, desde casos leves até os mais complexos. Durante a visita, a artista tirou fotos com pacientes, funcionários e familiares, gerando grande comoção no local.

O encontro aconteceu poucos dias após a participação da intérprete de “Fortnight” nas finais da Stanley Cup, ao lado do namorado, Travis Kelce. Aproveitando a estadia na Flórida, Swift decidiu visitar o hospital. Em um dos vídeos compartilhados por quem estava presente, a cantora explicou o motivo da passagem pelo estado:

“Meu namorado está treinando aqui, então pensei em passar para ver como você está.”

Entre os momentos marcantes da visita, Taylor foi questionada por um dos pacientes se poderia lhe passar seu número de telefone, além de conversar sobre sua presença ali e autografar exemplares do livro de fotos da The Eras Tour.

‌



Nas redes sociais, a chefe de cirurgia do hospital, Jill Whitehouse, agradeceu a visita da artista e destacou sua importância:

“Indiscutivelmente, uma das pessoas mais gentis que já tive o privilégio de conhecer. Obrigada, Taylor Swift, por realizar os sonhos de nossos pacientes, famílias e funcionários hoje!”

‌



Além da médica, a mãe de uma das pacientes também expressou sua gratidão em uma publicação no Instagram:

“Taylor Swift tirou um tempo da sua agenda lotada para proporcionar uma experiência única, transformando algo assustador em uma lembrança inesquecível, da qual ela vai se recordar para sempre. Do fundo do meu coração, agradeço a todos. Tão orgulhosa da minha pequena, vendo ela se tornar uma solucionadora de problemas bem diante dos meus olhos. Com ou sem qualquer pessoa, nós sempre ficaremos bem.”

‌



Essa não foi a primeira vez que Swift realizou uma ação do tipo. Em dezembro de 2024, após o encerramento de sua turnê, a cantora visitou o Children’s Mercy Hospital, em Kansas City. Na ocasião, familiares também compartilharam relatos emocionantes:

“Taylor Swift veio visitar as crianças internadas hoje, e a Baylee foi escolhida porque sempre pede músicas dela durante os procedimentos desconfortáveis. Gente, ela é incrível! Além de linda, foi super gentil, acessível e pé no chão. Ela deu para a Baylee uma cópia autografada do livro da Eras Tour e também aceitou um presente — um quadro feito com arte em diamante.”

Taylor e Travis devem permanecer na Flórida até o fim da pré-temporada do Kansas City Chiefs. A expectativa é de que a cantora acompanhe os próximos compromissos do astro da NFL.