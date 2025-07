Taylor Swift ganhará série documental inédita sobre seus 20 anos de carreira Produção britânica trará depoimentos exclusivos e imagens nunca antes vistas do fenômeno da música pop TMJ Brazil|Do R7 22/07/2025 - 14h39 (Atualizado em 22/07/2025 - 14h39 ) twitter

Nesta terça-feira (22), foi anunciado que Taylor Swift será a protagonista de uma série documental inédita sobre sua trajetória artística, produzida pelo renomado canal britânico Channel 4. A notícia foi divulgada pela revista norte-americana Deadline, que destacou a importância do projeto para celebrar duas décadas de carreira da cantora. Segundo as informações divulgadas, o documentário contará com depoimentos de fãs, especialistas musicais reconhecidos e membros influentes da indústria, formando um panorama completo da evolução da artista ao longo dos anos.

O Channel 4 também revelou que o material incluirá imagens exclusivas e gravações raríssimas que jamais foram exibidas, oferecendo ao público uma visão inédita da vida e carreira de Taylor Swift. A proposta é mostrar desde seus primeiros passos na cena country em Nashville até sua impressionante ascensão como uma das maiores artistas do século 21, culminando no fato histórico de se tornar a primeira mulher bilionária exclusivamente graças ao seu trabalho na música.

Para o portal Deadline, o diretor do projeto, Guy King, compartilhou sua visão sobre a importância cultural da cantora e o impacto que ela exerce especialmente sobre mulheres e jovens. Ele destacou a resiliência de Taylor diante da exposição intensa e das controvérsias que marcaram sua trajetória, reforçando a relevância de contar essa história:

“Taylor Swift é uma voz incrivelmente poderosa do século 21 para mulheres e jovens. Sob o olhar atento das redes sociais desde os primeiros dias do MySpace e Tumblr, ela amadureceu acompanhando uma nova onda feminista. Com a fama, vieram também controvérsias, que ela enfrentou com habilidade e conseguiu superar. Estamos entusiasmados para contar a sua história.”

Embora ainda não tenha sido divulgada uma data oficial para o lançamento, a expectativa é que o documentário estreie ainda em 2025. Este será mais um importante registro audiovisual da carreira de Taylor Swift, que vem seis anos após o lançamento de “Miss Americana”, obra que trouxe relatos profundos e exclusivos da própria cantora.