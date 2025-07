Taylor Swift inspira piada no podcast de Travis Kelce Atleta do Kansas City Chiefs se divertiu ao lado do irmão ao dizer que vive uma história digna de Hollywood com Taylor Swift TMJ Brazil|Do R7 24/07/2025 - 09h37 (Atualizado em 24/07/2025 - 09h37 ) twitter

Na última quarta-feira (23), a cantora Taylor Swift foi mencionada no mais recente episódio do podcast “New Heights”, produzido pelos irmãos Jason Kelce e Travis Kelce. O episódio contou, ainda, com a participação especial do ator Adam Sandler e do jogador de futebol americano Baker Mayfield em outros segmentos.

Em um dos trechos do programa, os irmãos discutiam o clássico do cinema “Pretty Woman” (Uma Linda Mulher), estrelado por Julia Roberts e lançado no início do ano de 1990. Durante a conversa, Jason e Travis imaginaram como seria uma versão do filme com os papéis invertidos entre os protagonistas. Foi nesse contexto que Travis Kelce, namorado de Taylor Swift, compartilhou suas ideias sobre uma possível inversão de papéis no enredo.

“Não sei. Acho que a única maneira de avaliar isso é justamente inverter os papéis. Precisamos criar um Pretty Man. Precisamos de uma mulher bilionária, CEO, tão inserida na alta sociedade que nem sabe para onde está indo. Ela nem sequer sabe dirigir um carro.”

Logo após essa colocação, Jason Kelce aproveitou o gancho para brincar com o irmão, sugerindo que ele próprio já estaria vivendo essa realidade, em função de seu relacionamento com Taylor Swift. A cantora é considerada uma das artistas mais influentes e bem-sucedidas da música mundial, com um patrimônio bilionário construído a partir de sua carreira apenas como compositora e intérprete.

“Basicamente, você está vivendo Pretty Man agora. Você é o Pretty Man. Está vivendo sua própria história de Julia Roberts.”

Travis, por sua vez, entrou na brincadeira e respondeu à provocação do irmão com bom humor:

“E eu aqui, só de gravata, esperando a Taylor chegar em casa.” — disse Travis Kelce, fazendo um paralelo direto com a narrativa do filme de 1990.

Mais adiante, o tight end do Kansas City Chiefs relembrou a ocasião em que conheceu pessoalmente Julia Roberts, e usou a experiência para reforçar ainda mais a piada iniciada por Jason.

“Meu Deus, isso foi engraçado. Cara, não tem como superar isso. Foi por isso que me conectei com a Julia Roberts quando a conheci. Parecia que éramos a mesma pessoa. Muito legal. Ela falou comigo naquele filme. Caramba, tá certo… agora eu sou só o stripper da NFL. É isso. Apenas um garoto de programa da NFL, cara. Sou eu quem está tirando a roupa.”

O novo episódio do podcast “New Heights” tem duração de mais de 2 horas e 15 minutos e reúne uma conversa descontraída entre os irmãos Kelce e seus convidados, recheada de humor.