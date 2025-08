Taylor Swift: Joseph Kahn revela clipe inédito descartado Diretor responsável por videoclipes icônicos do álbum reputation fala sobre projeto abandonado e os bastidores da parceria com a cantora... TMJ Brazil|Do R7 05/08/2025 - 12h38 (Atualizado em 05/08/2025 - 12h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taylor Swift: Joseph Kahn revela clipe inédito descartado TMJ Brazil

No dia 24 de julho deste ano, a cantora Taylor Swift foi um dos temas centrais de uma edição do podcast Ourselves. Naquela ocasião, o programa contou com a participação especial do diretor Joseph Kahn, profissional renomado que ficou marcado por sua parceria com Taylor Swift na direção de videoclipes icônicos como Bad Blood, Look What You Made Me Do e …Ready for It. Durante a entrevista, Kahn revelou um detalhe pouco conhecido sobre um trabalho inédito com a artista: um videoclipe gravado, mas que acabou não sendo lançado.

Ao iniciar seu relato, Joseph Kahn falou sobre a história da colaboração entre ele e Taylor, destacando que a faixa inicialmente escolhida para ganhar um videoclipe no álbum Reputation foi King of My Heart. Ele explicou com detalhes como o projeto começou e o que motivou a mudança de planos:

“Eu fiz oito videoclipes, um comercial, e houve, na verdade, um nono vídeo que descartamos. Nós começamos a gravar, mas nunca terminamos, porque ela mudou de direção no meio do processo para fazer Ready for It. Foi durante o álbum Reputation. A gente tinha começado a filmar King of My Heart.”

Em seguida, o diretor explicou o motivo pelo qual Taylor Swift decidiu abandonar o clipe que estava em produção, revelando a preferência da cantora por outro single que, na visão dela, tinha mais potencial para se destacar:

‌



“Gravamos algo bem conceitual, e então ela decidiu que Ready for It era um single melhor e seguiu por esse caminho.”

Para finalizar, Joseph Kahn comentou em que estágio o videoclipe de King of My Heart ficou antes de ser deixado de lado e o que restava para sua finalização:

‌



“Na verdade, foi totalmente filmado, só faltavam os efeitos visuais, porque era um vídeo com muitos efeitos. Nunca foi finalizado.”

O último videoclipe lançado do álbum Reputation foi o single Delicate, que estreou em 11 de março de 2018 e já acumula mais de 581 milhões de visualizações no YouTube.