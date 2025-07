Taylor Swift movimenta rumores após interferência em matéria de revista Equipe da cantora entrou em contato com a revista Hits Daily Double após publicação citar possível novo lançamento TMJ Brazil|Do R7 29/07/2025 - 11h38 (Atualizado em 29/07/2025 - 11h38 ) twitter

Taylor Swift movimenta rumores após interferência em matéria de revista

Na última segunda-feira (28), a cantora Taylor Swift voltou a ser assunto na revista Hits Daily Double (HDD), veículo reconhecido por divulgar informações privilegiadas sobre lançamentos e bastidores da indústria musical. No início deste mês, a publicação já havia informado que a Republic Records — gravadora responsável pelos lançamentos de Taylor — estaria preparando o terreno para um novo projeto iminente da artista. À época, o conteúdo foi editado pouco após a publicação, sem maiores explicações. No entanto, em um novo artigo sobre a cantora, a revista finalmente revelou o motivo da alteração no texto original.

Com rumores circulando de que Taylor Swift teria gravado recentemente um novo videoclipe em Los Angeles, a Hits Daily Double abordou as especulações e comentou sobre a repercussão de suas declarações, que chegaram a ser reproduzidas pelo jornal New York Post.

“O New York Post cometeu o erro de citar nosso próprio site quando aludimos pela primeira vez à possibilidade de que Taylor estivesse preparando novo material para lançamento.”

Logo em seguida, a revista explicou que a edição do texto anterior ocorreu após a equipe de Taylor Swift entrar em contato e solicitar a alteração. Segundo os jornalistas da HDD, os representantes da cantora utilizaram diferentes canais de comunicação para pedir a edição do conteúdo divulgado.

“Os representantes de Taylor devem ter adorado nossa matéria, porque nos mandaram mensagem, ligaram e até enviaram fax a respeito.”

A revelação da revista movimentou os fãs de Taylor Swift, que interpretaram o pedido de alteração como uma confirmação indireta de que há novidades a caminho. Com isso, as redes sociais foram tomadas por teorias sobre os próximos passos da artista. Entre as apostas estão o lançamento de um novo álbum, um single inédito, ou até mesmo um documentário relacionado à The Eras Tour, ou ao processo de regravação de seus antigos discos. A expectativa cresce a cada dia entre os admiradores da cantora.