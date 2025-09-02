Taylor Swift pode vir ao Brasil nesta sexta-feira (05) O perfil oficial do Corinthians aumenta a expectativa, enquanto fãs relembram a tradição que liga lançamentos da cantora a bons resultados... TMJ Brazil|Do R7 02/09/2025 - 11h38 (Atualizado em 02/09/2025 - 11h38 ) twitter

Nos últimos dias, os indícios de que a cantora Taylor Swift estará no Brasil na próxima sexta-feira (05) têm se intensificado. O motivo da visita da artista às terras brasileiras seria o jogo do seu noivo, Travis Kelce, que atuará em uma partida válida pela National Football League. Nessa ocasião, o tight end do Kansas City Chiefs enfrentará a equipe do Los Angeles Chargers. O confronto terá transmissão ao vivo pelo canal oficial da NFL no YouTube.

Os rumores ganharam ainda mais força após uma publicação do time de futebol Corinthians. O clube administra a Neo Química Arena, estádio que receberá o jogo da NFL. Aproveitando a coincidência entre o aniversário da fundação do time e a data que marca o início da carreira de Taylor Swift, o perfil oficial da equipe publicou uma mensagem que rapidamente repercutiu nas redes sociais, sugerindo que a cantora estará presente no evento.

Em tom descontraído, o perfil escreveu no X (antigo Twitter) uma declaração que incendiou a expectativa dos torcedores:

“Tô falando, ela é muito Corinthians, e sexta ela vai mandar um para vocês.” – disse a conta oficial do clube, prometendo um vídeo da cantora dedicado à torcida.

Além das manifestações do perfil oficial, surgiram também especulações de que a cidade já estaria estruturando um esquema de segurança para garantir a chegada de Taylor Swift ao estádio, possibilitando que ela acompanhe o jogo do noivo. Segundo esses mesmos rumores, a artista ficaria em um dos camarotes da arena.

Entre os torcedores brasileiros, principalmente os corinthianos, viralizou uma curiosa teoria da conspiração que conecta os bons resultados do time com os lançamentos de álbuns de Taylor Swift. Segundo os adeptos dessa crença, sempre que a cantora lança um disco, a equipe paulista conquista resultados positivos nos jogos imediatamente anteriores e posteriores à estreia.

Até o ano de 2021, a superstição permanecia inabalável, até o momento em que o Corinthians foi derrotado pelo Atlético Mineiro por 3 a 0, justamente após o lançamento do Red (Taylor’s Version). Mesmo diante do revés, a torcida manteve a cantora como um amuleto da sorte.

A coincidência ganhou ainda mais força porque o número da sorte do Clube Atlético Mineiro é o 13, o mesmo número associado à cantora. Naquela ocasião, o jogo marcou a 13ª vitória consecutiva do time mineiro no ano do aniversário de 113 anos do clube e coincidiu com o fato de o Atlético ter vencido a Libertadores em 2013. Esses elementos levaram parte da torcida adversária a brincar nas redes sociais, adotando a imagem de “Taylor Atleticana”.

Taylor Swift – 24/10/2006

Corinthians 1 x 0 Cruzeiro – 22/10

Corinthians 1 x 0 Palmeiras – 25/10

Fearless – 11/11/2008

Corinthians 2 x 0 Criciúma – 8/11

Corinthians 2 x 1 Juventude – 12/11

Speak Now – 25/10/2010

Corinthians 1 x 0 Palmeiras – 24/10

Corinthians 1 x 1 Flamengo – 27/10

Red – 22/10/2012

Corinthians 1 x 1 Bahia – 20/10

Corinthians 1 x 0 Vasco – 27/10

1989 – 27/10/2014

Corinthians 1 x 1 Palmeiras – 25/10

Corinthians 2 x 2 Coritiba – 1/11

Reputation – 10/11/2017

Corinthians 1 x 0 Atlético Paranaense – 8/11

Corinthians 1 x 0 Avaí – 11/11

Lover – 23/8/2019

Corinthians 0 x 0 Fluminense – 22/8

Corinthians 1 x 1 Avaí – 25/8

Folklore – 24/7/2020

Corinthians 1 x 0 Palmeiras – 22/7

Corinthians 2 x 0 Flamengo – 26/7

Evermore – 11/12/2020

Corinthians 0 x 0 Fortaleza – 2/12

Corinthians 1 x 0 São Paulo – 13/12

Agora, os torcedores aguardam ansiosamente para ver se a superstição voltará a se confirmar com o lançamento de The Life of a Showgirl, previsto para o dia 3 de outubro. Nesse intervalo, o clube paulista enfrentará o Internacional em 1º de outubro e o Mirassol em 4 de outubro, jogos que podem reforçar ainda mais a mística relação entre Taylor Swift e o Corinthians.