Taylor Swift provoca fãs com post enigmático e gera rumores sobre novo álbum
Publicação da equipe Taylor Nation e anúncio especial dos irmãos Kelce aumentam expectativas para novidades da cantora
Nesta segunda-feira (11), a cantora Taylor Swift agitou a internet com um post publicado na página oficial de sua equipe, Taylor Nation. A publicação, compartilhada em todas as redes sociais vinculadas à página, exibia Taylor vestindo diferentes modelos de roupas da The Eras Tour, porém, todos em tom laranja vibrante. A legenda que acompanhava a postagem reforçava o mistério e a expectativa dos fãs: “Pensando naquele momento em que ela disse ‘Até a próxima era…’”. Somente essa publicação já foi o suficiente para atiçar a comunidade de admiradores da artista, que aguardam ansiosamente o anúncio do seu décimo segundo álbum.
Nesta segunda-feira (11), a cantora Taylor Swift agitou a internet com um post publicado na página oficial de sua equipe, Taylor Nation. A publicação, compartilhada em todas as redes sociais vinculadas à página, exibia Taylor vestindo diferentes modelos de roupas da The Eras Tour, porém, todos em tom laranja vibrante. A legenda que acompanhava a postagem reforçava o mistério e a expectativa dos fãs: “Pensando naquele momento em que ela disse ‘Até a próxima era…’”. Somente essa publicação já foi o suficiente para atiçar a comunidade de admiradores da artista, que aguardam ansiosamente o anúncio do seu décimo segundo álbum.
Na mesma data, os irmãos Travis e Jason Kelce revelaram que terão uma convidada especial no próximo episódio do podcast New Heights, apresentado por eles. Os fãs de Taylor Swift começaram a levantar hipóteses sobre a presença da cantora, baseando-se no formato do corpo que aparece na miniatura do vídeo e na tonalidade de fundo da capa, que coincide com a cor laranja das imagens divulgadas pela Taylor Nation. Para alimentar ainda mais as especulações, a gravadora de Taylor, Republic Records, demonstrou apoio curtindo o post de anúncio do podcast.
Na mesma data, os irmãos Travis e Jason Kelce revelaram que terão uma convidada especial no próximo episódio do podcast New Heights, apresentado por eles. Os fãs de Taylor Swift começaram a levantar hipóteses sobre a presença da cantora, baseando-se no formato do corpo que aparece na miniatura do vídeo e na tonalidade de fundo da capa, que coincide com a cor laranja das imagens divulgadas pela Taylor Nation. Para alimentar ainda mais as especulações, a gravadora de Taylor, Republic Records, demonstrou apoio curtindo o post de anúncio do podcast.
No comunicado oficial, os irmãos Kelce informaram sobre o retorno antecipado da pausa nos novos episódios:
No comunicado oficial, os irmãos Kelce informaram sobre o retorno antecipado da pausa nos novos episódios:
“92%ers, estamos voltando mais cedo para um episódio especial com um convidado MUITO especial. Novo episódio, quarta-feira, 19h ET.”
“92%ers, estamos voltando mais cedo para um episódio especial com um convidado MUITO especial. Novo episódio, quarta-feira, 19h ET.”
Além das teorias acerca da participação de Taylor Swift no podcast do namorado, surgiram também rumores de que a cantora Sabrina Carpenter pode integrar o próximo disco da intérprete de Blank Space. Essa suposição ganhou força porque Sabrina aparece nas fotos recentemente compartilhadas pela Taylor Nation.
Além das teorias acerca da participação de Taylor Swift no podcast do namorado, surgiram também rumores de que a cantora Sabrina Carpenter pode integrar o próximo disco da intérprete de Blank Space. Essa suposição ganhou força porque Sabrina aparece nas fotos recentemente compartilhadas pela Taylor Nation.
Até o momento, não há informações oficiais sobre o lançamento de um novo álbum ou single de Taylor Swift, mas a expectativa é de que a artista faça um anúncio nos próximos dias.
Até o momento, não há informações oficiais sobre o lançamento de um novo álbum ou single de Taylor Swift, mas a expectativa é de que a artista faça um anúncio nos próximos dias.