Taylor Swift provoca fãs com post enigmático e gera rumores sobre novo álbum Publicação da equipe Taylor Nation e anúncio especial dos irmãos Kelce aumentam expectativas para novidades da cantora TMJ Brazil|Do R7 11/08/2025 - 12h39 (Atualizado em 11/08/2025 - 12h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taylor Swift provoca fãs com post enigmático e gera rumores sobre novo álbum TMJ Brazil

Nesta segunda-feira (11), a cantora Taylor Swift agitou a internet com um post publicado na página oficial de sua equipe, Taylor Nation. A publicação, compartilhada em todas as redes sociais vinculadas à página, exibia Taylor vestindo diferentes modelos de roupas da The Eras Tour, porém, todos em tom laranja vibrante. A legenda que acompanhava a postagem reforçava o mistério e a expectativa dos fãs: “Pensando naquele momento em que ela disse ‘Até a próxima era…’”. Somente essa publicação já foi o suficiente para atiçar a comunidade de admiradores da artista, que aguardam ansiosamente o anúncio do seu décimo segundo álbum.

Na mesma data, os irmãos Travis e Jason Kelce revelaram que terão uma convidada especial no próximo episódio do podcast New Heights, apresentado por eles. Os fãs de Taylor Swift começaram a levantar hipóteses sobre a presença da cantora, baseando-se no formato do corpo que aparece na miniatura do vídeo e na tonalidade de fundo da capa, que coincide com a cor laranja das imagens divulgadas pela Taylor Nation. Para alimentar ainda mais as especulações, a gravadora de Taylor, Republic Records, demonstrou apoio curtindo o post de anúncio do podcast.

No comunicado oficial, os irmãos Kelce informaram sobre o retorno antecipado da pausa nos novos episódios:

“92%ers, estamos voltando mais cedo para um episódio especial com um convidado MUITO especial. Novo episódio, quarta-feira, 19h ET.”

‌



Além das teorias acerca da participação de Taylor Swift no podcast do namorado, surgiram também rumores de que a cantora Sabrina Carpenter pode integrar o próximo disco da intérprete de Blank Space. Essa suposição ganhou força porque Sabrina aparece nas fotos recentemente compartilhadas pela Taylor Nation.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o lançamento de um novo álbum ou single de Taylor Swift, mas a expectativa é de que a artista faça um anúncio nos próximos dias.